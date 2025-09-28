REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów: gdzie obejrzeć za darmo?
Mecz KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję spotkania udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest w pełni legalna i umożliwia oglądanie meczów 1. oraz 2. ligi w dobrej jakości.
Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL, który gwarantuje 50 PLN na start, nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Potem wystarczy wpłacić dowolną kwotę i transmisja będzie dostępna na laptopie, telefonie i tablecie.
W 11. kolejce Betclic 1. Ligi KS Wieczysta Kraków podejmie Ruch Chorzów w spotkaniu rozgrywanym na ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Obie drużyny będą zaciekle walczyć o cenne punkty, dlatego kibice mogą spodziewać się emocjonującego widowiska.
Jak oglądać mecz KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów w Betclic TV?
Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w Betclic TV. Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:
- Zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL,
- Wpłacić dowolną kwotę lub postawić kupon przedmeczowy,
- Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów!
KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów: transmisja TV
Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP Sport. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 14:30.
KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów: stream online
Oprócz Betclic TV mecz będzie dostępny również online w aplikacji TVP Sport. Niedzielne spotkanie Wieczystej Kraków z Ruchem Chorzów można obejrzeć również na stronie SPORT.TVP.PL.
Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 28 września o godzinie 14:30.
Mecz KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów można obejrzeć w telewizji na kanale TVP Sport, a także w internecie poprzez aplikację TVP Sport, stronę SPORT.TVP.PL i usługę Betclic TV.