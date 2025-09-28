KS Wieczysta Kraków - Ruch Chorzów: transmisja TV i stream online z meczu 11. kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, gdzie oglądać to spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów: gdzie obejrzeć za darmo?

Mecz KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów można obejrzeć w telewizji i online. Darmową transmisję spotkania udostępni platforma Betclic TV. Usługa jest w pełni legalna i umożliwia oglądanie meczów 1. oraz 2. ligi w dobrej jakości.

Założenie konta w Betclic z kodem GOALPL, który gwarantuje 50 PLN na start, nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Potem wystarczy wpłacić dowolną kwotę i transmisja będzie dostępna na laptopie, telefonie i tablecie.

W 11. kolejce Betclic 1. Ligi KS Wieczysta Kraków podejmie Ruch Chorzów w spotkaniu rozgrywanym na ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Obie drużyny będą zaciekle walczyć o cenne punkty, dlatego kibice mogą spodziewać się emocjonującego widowiska.

Jak oglądać mecz KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów w Betclic TV?

Spotkanie będzie można obejrzeć także bez dodatkowych opłat w Betclic TV. Aby uzyskać darmowy dostęp do transmisji, należy wykonać te kroki:

Zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL, Wpłacić dowolną kwotę lub postawić kupon przedmeczowy, Wejść do zakładów live i włączyć transmisję meczu Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów!

KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów: transmisja TV

Transmisję telewizyjną przeprowadzi kanał TVP Sport. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 28 września 2025 roku o godzinie 14:30.

KS Wieczysta Kraków – Ruch Chorzów: stream online

Oprócz Betclic TV mecz będzie dostępny również online w aplikacji TVP Sport. Niedzielne spotkanie Wieczystej Kraków z Ruchem Chorzów można obejrzeć również na stronie SPORT.TVP.PL.