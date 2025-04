Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać?

Korona Kielce zmierzy się u siebie z Jagiellonią Białystok w meczu 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca oddalili się od obrony tytułu mistrzowskiego po tym, jak tydzień temu niespodziewanie przegrali z Zagłębiem Lubin (1:3).

Drużyna Dumy Podlasia musi rozprawić się z ekipą Scyzorów, żeby nadal wywierać presję na będących wyżej Rakowie Częstochowa oraz Lechu Poznań. Pojedynek Korony Kielce z Jagiellonią Białystok będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i internecie.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, transmisja w TV

Starcie między Koroną Kielce a Jagiellonią Białystok oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360. W tych stacjach zawody skomentują Rafał Dębiński i Michał Żyro.

Voucher od Fortuny – 3 miesiące dostępu do CANAL+ za darmo

Transmisja z niedzielnego spotkania w Kielcach będzie prowadzona również na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp możesz uzyskać do niej na 3 miesiące za darmo. Pozwala na to oferta Fortuny, która rozdaje kody na dostęp do pakietu Super Sport, który obejmuje wszystkie kanały CANAL+ i zapewnia transmisje nie tylko ze wszystkich meczów Ekstraklasy, ale również Ligi Mistrzów. Ponadto obejrzymy dzięki temu gale KSW czy mecze Igi Świątek. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z oferty.

Dokonaj TUTAJ pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00. Przy zagraniu zaznacz suwak odpowiadający właściwemu bonusowi – w tym przypadku dot. odebrania kodu do CANAL+

Po przejściu na stronę Fortuny zobaczysz informację o dostępie do gali KSW. Niech cię to nie zmyli, ponieważ korzystając z oferty będziesz mógł również oglądać wspomniane wyżej rozgrywki. Spełniając przedstawione wyżej warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona . O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Jeśli chcesz obejrzeć ten mecz przez internet, to skorzystaj z usługi streamingowej CANAL+ online. Zachęcamy do skorzystania z atrakcyjnej promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, sonda

Kto wygra? Korona

Padnie remis

Jagiellonia Korona 50%

Padnie remis 0%

Jagiellonia 50% 2+ Votes

Korona Kielce – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Korona Kielce Jagiellonia Białystok Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2025 08:06 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Korona Kielce – Jagiellonia Białystok? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Jagiellonia Białystok? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (27 kwietnia) o godzinie 12:15.

