fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Kiel – Bayer, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen traci w tabeli osiem punktów do liderującego Bayernu Monachium. Szanse na mistrzostwo są niewielkie, ale ekipa Xabiego Alonso i tak chce pokazać się z jak najlepszej strony i wykorzystać każdą wpadkę największego rywala. W sobotę Aptekarze zmierzą się na wyjeździe z Kiel, czyli głównym kandydatem do spadku z Bundesligi. Goście traktują trzy punkty w tym meczu obowiązkowo.

Kiel – Bayer, transmisja TV

Sobotni mecz Bundesligi rozpocznie się o godzinie 15:30. Można go obejrzeć w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 1. W dodatku, transmisja będzie dostępna w platformie streamingowej Viaplay.

Kiel – Bayer, transmisja online

Sobotni mecz Kiel – Bayer Leverkusen możesz również obejrzeć za darmo korzystając z usługi STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Dostęp do transmisji z meczu Kiel – Bayer Leverkusen zostanie odblokowany.

Kiel – Bayer, kto wygra?

Kiel – Bayer, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gości. Kurs na wygraną Bayeru Leverkusen wynosi tylko 1.25. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Kiel jest to aż 11.50. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Holstein Kiel Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2025 10:47 .

Gdzie oglądać mecz Kiel – Bayer? Mecz można obejrzeć w telewizji na Eleven Sports 1, za pośrednictwem platformy Viaplay lub w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Kiel – Bayer? Sobotni mecz (22 lutego) rozpocznie się o godzinie 15:30.

