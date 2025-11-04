Juventus – Sporting Lizbona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (04.11.2025)

Juventus i Sporting Lizbona zmierzą się ze sobą w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Piłkarze Juventusu
BSR Agency / alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu
Juventus – Sporting, gdzie oglądać?

W jednym z wtorkowych spotkań w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów zobaczymy w akcji Juventus. Stara Dama tego dnia zmierzy się przed własną publicznością ze Sportingiem Lizbona. Drużyna Luciano Spallettiego przystąpi do meczu po zwycięstwie nad Cremonese (2:1).

Sporting Lizbona natomiast jest w znakomitej formie. Portugalczycy notują serię zwycięstw, a ostatnio udało im się pokonać Alvercę (2:0). Zbliżająca się rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Juventus – Sporting, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3.

Juventus – Sporting, transmisja online

Nadchodzący mecz obejrzysz również drogą online. Transmisja spotkania będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.

Juventus – Sporting, kto wygra?

Juventus – Sporting, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny z Włoch, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 3.80.

Juventus FC
Sporting CP
2.05
3.70
3.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 16:01.
Gdzie oglądać mecz Juventus – Sporting?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także online w usłudze Canal+ Online.

Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Sporting?

Mecz odbędzie się już we wtorek (4 października) o godzinie 21:00.

