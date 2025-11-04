REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Juventus – Sporting, gdzie oglądać?
W jednym z wtorkowych spotkań w ramach 4. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów zobaczymy w akcji Juventus. Stara Dama tego dnia zmierzy się przed własną publicznością ze Sportingiem Lizbona. Drużyna Luciano Spallettiego przystąpi do meczu po zwycięstwie nad Cremonese (2:1).
Sporting Lizbona natomiast jest w znakomitej formie. Portugalczycy notują serię zwycięstw, a ostatnio udało im się pokonać Alvercę (2:0). Zbliżająca się rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Juventus – Sporting, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 3.
Juventus – Sporting, transmisja online
Nadchodzący mecz obejrzysz również drogą online. Transmisja spotkania będzie dostępna w usłudze Canal+ Online.
Juventus – Sporting, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu
- remisem
- wygraną Sportingu
Juventus – Sporting, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną drużyny z Włoch, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.92. W przypadku zwycięstwa Sportingu Lizbona natomiast sięga nawet 3.80.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także online w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (4 października) o godzinie 21:00.
