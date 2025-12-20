Juventus i AS Roma zmierzą się ze sobą w sobotnim hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Juventus – Roma, gdzie oglądać?

W sobotni wieczór odbędzie się niezwykle interesujące spotkanie w ramach 16. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością zmierzy się z AS Romą. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji po ważnym zwycięstwie nad Bologną (1:0).

AS Roma również dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego okazali się lepsi od niezwykle groźnego Como (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Juventus – Roma, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – AS Roma obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Juventus – Roma, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Roma, kto wygra?

Juventus – Roma, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną podopiecznych Luciano Spallettiego, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 3.75.

Juventus FC AS Roma 2.10 3.05 3.75 Odds are subject to change. Last updated 19 grudnia 2025 15:41

Gdzie oglądać mecz Juventus – Roma? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Roma? Spotkanie odbędzie się w sobotę (19 grudnia) o godzinie 20:45.

