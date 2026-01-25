Juventus FC

Juventus – Napoli, gdzie oglądać?
W niedzielę odbędzie się mecz na szczycie 22. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością zmierzy się z SSC Napoli. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, po tym jak udało im się pokonać Benfikę Lizbona w Lidze Mistrzów (2:0).
SSC Napoli natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie w Champions League. Podopieczni Antonio Conte podzielili się bowiem punktami z FC Kopenhagą (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.
Juventus – Napoli, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Napoli będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Juventus – Napoli, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Juventus – Napoli, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu 100%
- remisem 0%
- wygraną Napoli 0%
1+ Votes
Juventus – Napoli, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 3.90.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (25 grudnia) o godzinie 18:00.
