Juventus i SSC Napoli zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus – Napoli, gdzie oglądać?

W niedzielę odbędzie się mecz na szczycie 22. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Juventus przed własną publicznością zmierzy się z SSC Napoli. Stara Dama przystąpi do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, po tym jak udało im się pokonać Benfikę Lizbona w Lidze Mistrzów (2:0).

SSC Napoli natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie w Champions League. Podopieczni Antonio Conte podzielili się bowiem punktami z FC Kopenhagą (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Juventus – Napoli, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Napoli będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Juventus – Napoli, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Napoli, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Napoli wygraną Juventusu 100%

remisem 0%

wygraną Napoli 0% 1+ Votes

Juventus – Napoli, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego meczu jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.10. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 3.90.

Juventus FC SSC Napoli 2.10 2.95 3.90 Odds are subject to change. Last updated 22 stycznia 2026 18:57

Gdzie oglądać mecz Juventus – Napoli? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Napoli? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (25 grudnia) o godzinie 18:00.

