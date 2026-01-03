Juventus – Lecce, gdzie oglądać?
W najbliższą sobotę Juventus rozegra swoje pierwsze spotkanie w 2026 roku. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Lecce w ramach 18. kolejki rozgrywek Serie A. Stara Dama w swoim ostatnim meczu pokonała Pisę (2:0).
Lecce natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Zespół ze Stadio Via del Mare okazał się gorszy od Como (0:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem jednostronnie, choć emocji możemy być pewni od pierwszych minut.
Juventus – Lecce, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Lecce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Juventus – Lecce, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Juventus – Lecce, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu 100%
- remisem 0%
- wygraną Lecce 0%
1+ Votes
Juventus – Lecce, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 12.0.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (3 grudnia) o godzinie 20:45.
