Juventus FC – US Lecce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (03.01.2025)

16:02, 3. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Juventus w sobotę zagra z Lecce w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Kenan Yildiz
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus – Lecce, gdzie oglądać?

W najbliższą sobotę Juventus rozegra swoje pierwsze spotkanie w 2026 roku. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Lecce w ramach 18. kolejki rozgrywek Serie A. Stara Dama w swoim ostatnim meczu pokonała Pisę (2:0).

Lecce natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Zespół ze Stadio Via del Mare okazał się gorszy od Como (0:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem jednostronnie, choć emocji możemy być pewni od pierwszych minut.

Juventus – Lecce, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Lecce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Juventus – Lecce, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Lecce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Juventusu
  • remisem
  • wygraną Lecce
  • wygraną Juventusu 100%
  • remisem 0%
  • wygraną Lecce 0%

1+ Votes

Juventus – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 12.0.

Juventus FC
Lecce
1.28
5.50
13.0
Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 16:29
Gdzie oglądać mecz Juventus – Lecce?

Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Lecce?

Spotkanie odbędzie się w sobotę (3 grudnia) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.