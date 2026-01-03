Juventus w sobotę zagra z Lecce w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Juventus – Lecce, gdzie oglądać?

W najbliższą sobotę Juventus rozegra swoje pierwsze spotkanie w 2026 roku. Tego dnia podopieczni Luciano Spallettiego zmierzą się przed własną publicznością z Lecce w ramach 18. kolejki rozgrywek Serie A. Stara Dama w swoim ostatnim meczu pokonała Pisę (2:0).

Lecce natomiast nie wspomina dobrze swojego ostatniego występu. Zespół ze Stadio Via del Mare okazał się gorszy od Como (0:3). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem jednostronnie, choć emocji możemy być pewni od pierwszych minut.

Juventus – Lecce, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Lecce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Juventus – Lecce, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Lecce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

remisem

wygraną Lecce wygraną Juventusu 100%

remisem 0%

wygraną Lecce 0% 1+ Votes

Juventus – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.28. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 12.0.

Juventus FC Lecce 1.28 5.50 13.0 Odds are subject to change. Last updated 3 stycznia 2026 16:29

Gdzie oglądać mecz Juventus – Lecce? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Lecce? Spotkanie odbędzie się w sobotę (3 grudnia) o godzinie 20:45.

