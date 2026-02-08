Juventus – Lazio, gdzie oglądać?
Niedzielne zmagania w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się hitowym starciem. A w nim Juventus FC zmierzy się przed własną publicznością z SS Lazio. Stara Dama przystąpi do tego meczu po bolesnej porażce z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch (0:3).
Lazio natomiast w dobrych nastrojach przystąpi do tego starcia. Biancocelesti w dramatycznych okolicznościach zdołali przed tygodniem pokonać Genoę (3:2). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.
Juventus – Lazio, transmisja w TV
Spotkanie Juventus – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Juventus – Lazio, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Juventus – Lazio, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Juventusu
- remisem
- wygraną Lazio
0 Votes
Juventus – Lazio, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 7.10.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 20:45.
