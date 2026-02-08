Juventus w niedzielny wieczór zmierzy się z Lazio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Juventus – Lazio, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się hitowym starciem. A w nim Juventus FC zmierzy się przed własną publicznością z SS Lazio. Stara Dama przystąpi do tego meczu po bolesnej porażce z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch (0:3).

Lazio natomiast w dobrych nastrojach przystąpi do tego starcia. Biancocelesti w dramatycznych okolicznościach zdołali przed tygodniem pokonać Genoę (3:2). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.

Juventus – Lazio, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Juventus – Lazio, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Lazio, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 7.10.

Juventus FC Lazio Rzym 1.45 4.25 8.75 Odds are subject to change. Last updated 8 lutego 2026 17:07

Gdzie oglądać mecz Juventus – Lazio? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Lazio? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 20:45.

