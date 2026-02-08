Juventus FC – SS Lazio: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (08.02.2026)

Juventus w niedzielny wieczór zmierzy się z Lazio w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Khephren Thuram
Khephren Thuram

Juventus – Lazio, gdzie oglądać?

Niedzielne zmagania w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się hitowym starciem. A w nim Juventus FC zmierzy się przed własną publicznością z SS Lazio. Stara Dama przystąpi do tego meczu po bolesnej porażce z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch (0:3).

Lazio natomiast w dobrych nastrojach przystąpi do tego starcia. Biancocelesti w dramatycznych okolicznościach zdołali przed tygodniem pokonać Genoę (3:2). Nadchodząca rywalizacja na Allianz Stadium zapowiada się niezwykle interesująco.

Transmisje meczów Serie A są dostępne ZA DARMO w STS TV! Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

Juventus – Lazio, transmisja w TV

Spotkanie Juventus – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Juventus – Lazio, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Juventus – Lazio, kto wygra?

Juventus – Lazio, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 7.10.

Juventus FC
Lazio Rzym
1.45
4.25
8.75
Gdzie oglądać mecz Juventus – Lazio?

Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.

Kiedy odbędzie się mecz Juventus – Lazio?

Spotkanie odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 20:45.

