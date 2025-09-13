Juventus w sobotnim meczu trzeciej kolejki Serie A zagra z Interem Mediolan. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu w internmecie i w TV.

Juventus FC – Inter Mediolan, gdzie oglądać?

Juventus na Allianz Stadium w spotkaniu trzeciej kolejki Serie A zmierzy się z Interem Mediolan. Tym samym w sobotni wieczór zacznie się kolejna cześć Derby D’Italia. Faworyta rywalizacji trudno wskazać.

Bianconeri przystąpią do potyczki, mogąc pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Juventus jednocześnie liczy na kolejny triumf, chcąc utrzymać status niepokonanej drużyny w lidze włoskiej. Nerazzurri chcą się natomiast zrehabilitować po przegranej z Udinese Calcio (1:2).

Juventus FC – Inter Mediolan, transmisja w TV

Sobotnia potyczka będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Juventus – Inter zacznie się o godzinie 18:00 i będzie emitowana na antenie Eleven Sports 2. Mecz skomentują Piotr Dumanowski oraz Dominik Guziak.

Juventus FC – Inter Mediolan, transmisja online

Rywalizację na stadionie w Turynie można także zobaczyć w internecie i taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa ElevenSports.pl oraz platforma Polsat Box Go. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w Superbet TV.

Juventus FC – Inter Mediolan, sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu

wygraną Interu

remisem wygraną Juventusu 50%

wygraną Interu 50%

remisem 0% 2+ Votes

Juventus FC – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Interu kształtuje się na poziomie 2.77. Dla porównania opcja na zwycięstwo Juventusu oszacowano na 2.80.

Juventus FC Inter Mediolan 2.80 3.00 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 14:08 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Juventus FC – Inter Mediolan? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Juventus FC – Inter Mediolan? Mecz zacznie się w sobotę (13 września) o godzinie 18:00.

