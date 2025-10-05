Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.10.2025)

Jagiellonia – Korona: gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok zagra na własnym obiekcie z Koroną Kielce w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie jest zaplanowane na niedzielę (5 październik) o godzinie 12:15. Zespół Adriana Siemieńca w czwartek udanie zainaugurował rozgrywki Ligi Konferencji, ogrywając Hamrun Spartans (1:0). Zwycięstwo Dumie Podlasia zapewnił Jesus Imaz, który trafił do siatki po asyście Afimico Pululu. W lidze Jaga zremisowała trzy z czterech ostatnich potyczek.
Tymczasem kielczanie mają ogromną szasnę, aby wskoczyć na fotel lidera. Ekipa Jacka Zielińskiego rewelacyjnie spisuje się w obecnej kampanii i przed starciem z Jagiellonia zajmuje wysokie drugie miejsce w tabeli. Ostatni raz Korona triumfowała w Białymstoku w marcu 2019 roku. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Korona Kielce. Zobacz też zapowiedź tego meczu.
Jagiellonia – Korona: transmisja w TV
Mecz Jagiellonia Białystok – Korona Kielce będzie dostępny na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360. Rywalizację skomentuje duet Piotr Laboga – Wojciech Jagoda. Pierwszy gwiazdek na stadionie w Białymstoku o godzinie 12:15.
Jagiellonia – Korona: stream online
Spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Koroną Kielce będzie transmitowane w usłudze streamingowej CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu, który pozwala oglądać wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.
Jagiellonia – Korona: sonda
Kto wygra mecz w Białymstoku?
- Jagiellonia 43%
- Remis 38%
- Korona 19%
21+ Votes
Jagiellonia – Korona: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jasno wskazują Jagiellonię Białystok jako faworyta niedzielnego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.07. Z kolei wygrana Korony Kielce oceniana jest na mniej więcej 3.65. Z kolei na remis można znaleźć kurs około 3.60.
