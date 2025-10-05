Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (05.10.2025)

Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (5 października) o godzinie 12:15. Transmisja na żywo w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia – Korona: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok zagra na własnym obiekcie z Koroną Kielce w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie jest zaplanowane na niedzielę (5 październik) o godzinie 12:15. Zespół Adriana Siemieńca w czwartek udanie zainaugurował rozgrywki Ligi Konferencji, ogrywając Hamrun Spartans (1:0). Zwycięstwo Dumie Podlasia zapewnił Jesus Imaz, który trafił do siatki po asyście Afimico Pululu. W lidze Jaga zremisowała trzy z czterech ostatnich potyczek.

Tymczasem kielczanie mają ogromną szasnę, aby wskoczyć na fotel lidera. Ekipa Jacka Zielińskiego rewelacyjnie spisuje się w obecnej kampanii i przed starciem z Jagiellonia zajmuje wysokie drugie miejsce w tabeli. Ostatni raz Korona triumfowała w Białymstoku w marcu 2019 roku. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Korona Kielce. Zobacz też zapowiedź tego meczu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Korona: transmisja w TV

Mecz Jagiellonia Białystok – Korona Kielce będzie dostępny na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360. Rywalizację skomentuje duet Piotr Laboga – Wojciech Jagoda. Pierwszy gwiazdek na stadionie w Białymstoku o godzinie 12:15.

Jagiellonia – Korona: stream online

Spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Koroną Kielce będzie transmitowane w usłudze streamingowej CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego abonamentu, który pozwala oglądać wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Korona: sonda

Kto wygra mecz w Białymstoku? Jagiellonia

Remis

Korona Jagiellonia 43%

Remis 38%

Korona 19% 21+ Votes

Jagiellonia – Korona: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują Jagiellonię Białystok jako faworyta niedzielnego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 2.07. Z kolei wygrana Korony Kielce oceniana jest na mniej więcej 3.65. Z kolei na remis można znaleźć kurs około 3.60.

Jagiellonia Białystok Korona Kielce 2.05 3.75 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2025 11:44 .

Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Korona Kielce? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (5 października) o godzinie 12:15. Gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Korona Kielce? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360 oraz w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.