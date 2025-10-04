Jagiellonia Białystok – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2025)

Jagiellonia – Korona: typy bukmacherskie
Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce w hicie 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To tzw. Żółto-Czerwone derby, które w tym sezonie mają duże znaczenie dla układu czołówki tabeli. Oba zespoły znajdują się w wysokiej formie. Ostatni raz przegrały swoje mecze jeszcze w lipcu.
Drużyna Adriana Siemieńca zajmuje obecnie piąte miejsce. Z kolei Korona Jacka Zielińskiego plasuje się na trzeciej pozycji. Kielczanie dobrze radzą sobie na wyjazdach. W pięciu spotkaniach zgromadzili pięć punktów, a jedyną porażkę ponieśli w inauguracyjnym meczu sezonu w Płocku. Zespół z Kielc prezentuje solidną defensywę i skuteczny pressing, co może być sporym utrudnieniem dla gospodarzy.
Gospodarze natomiast mają za sobą mecz w Lidze Konferencji i choć zespół pokazał się z dobrej strony, mogą odczuwać trudy gry co kilka dni. To może mieć wpływ na intensywność i tempo w drugiej połowie spotkania. Mój typ: remis.
Jagiellonia – Korona: ostatnie wyniki
Duma Podlasia udanie rozpoczęła zmagania w Lidze Konferencji. W czwartkowym meczu 1. kolejki białostoczanie pokonali maltański Hamrun Spartans (1:0). Zwycięskiego gola strzelił Jesus Imaz, który wykorzystał świetne podanie Afimico Pululu. Dla białostocczan był to kolejny udany występ w ostatnich tygodniach. Zespół Adriana Siemieńca wcześniej zremisował z Lechem Poznań (2:2) i Legią Warszawa (0:0), a także pokonał Wisłę Płock (1:0) i podzielił się punktami z Piastem Gliwice (1:1).
Korona w ostatniej kolejce Ekstraklasy rozbili Lechię Gdańsk (3:0). Bohaterem meczu był Wiktor Długosz, który zdobył dwie bramki. Pomocnik naderwał mięsień dwugłowy uda i czeka go teraz około dwumiesięczna przerwa w grze. To spore osłabienie dla trenera Zielińskiego, który będzie musiał szukać nowych rozwiązań w środku pola. Koroniarze mogą jednak z optymizmem patrzeć w przyszłość. W Pucharze Polski pokonali na wyjeździe Stal Rzeszów (1:0) i awansowali do kolejnej rundy, a w lidze wywieźli punkt z Gdyni po remisie z Arką (0:0). Wcześniej pokonali Pogoń Szczecin (1:0) oraz Bruk-Bet Termalikę Nieciecza (3:1).
Jagiellonia – Korona: historia
Bilans ostatnich pięciu spotkań pomiędzy Jagiellonią a Koroną jest dość wyrównany, choć nieznacznie przemawia na korzyść niedzielnych gospodarzy. Duma Podlasia odniosła dwa zwycięstwa, Korona jedno, a dwa mecze zakończyły się remisami. Ostatni pojedynek obu drużyn miał miejsce w kwietniu tego roku w Kielcach, gdzie gospodarze wygrali (3:1). W Białymstoku lepsza była Jagiellonia, która również triumfowała (3:1). Warto dodać, że kielczanie nie wygrali w Białymstoku od marca 2019 roku.
Jagiellonia – Korona: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów, faworytem niedzielnego spotkania jest Jagiellonia Białystok. Kurs na zwycięstwo Jagi wynosi około 2.05, natomiast triumf Korony Kielce wyceniany jest na mniej więcej 3.65. Za remis bukmacherzy ustalili kurs w granicach 3.55-3.60.
Jagiellonia – Korona: przewidywane składy
Jagiellonia – Korona: sonda
Kto wygra mecz?
- Jagiellonia Białystok 45%
- Remis 18%
- Korona Kielce 36%
11+ Votes
Jagiellonia – Korona: transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Koroną Kielce w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (5 października). Początek rywalizacji o godzinie 12:15. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360, a także w usłudze CANAL+ online.
