Jagiellonia Białystok – Hamrun: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.10.2025)

Jagiellonia Białystok - Hamrun: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem polskiej ekipy będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

Dimitrije Vasiljevic/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia – Hamrun: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok przebrnęła przez eliminacje i w czwartek rozpocznie zmagania w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. To bez wątpienia bardzo duży sukces dla Adriana Siemieńca i jego podopiecznych. W pierwszej kolejce zagra przed własną publicznością z rywalem z Malty. Zespół Hamrun Spartans jest skazywany na pożarcie w Białymstoku, więc Jagiellonia spróbuje sprostać tym oczekiwaniom.

Jagiellonia – Hamrun: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Jagiellonia – Hamrun rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

Jagiellonia – Hamrun: stream online

To starcie można oglądać również w internecie na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.

Jak zakończy się mecz? Wygraną Jagiellonii

Remisem

Wygraną Hamrun Wygraną Jagiellonii 100%

Remisem 0%

Wygraną Hamrun 0% 1+ Votes

