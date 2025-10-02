Jagiellonia Białystok – Hamrun: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (02.10.2025)

Jagiellonia – Hamrun: gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok przebrnęła przez eliminacje i w czwartek rozpocznie zmagania w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. To bez wątpienia bardzo duży sukces dla Adriana Siemieńca i jego podopiecznych. W pierwszej kolejce zagra przed własną publicznością z rywalem z Malty. Zespół Hamrun Spartans jest skazywany na pożarcie w Białymstoku, więc Jagiellonia spróbuje sprostać tym oczekiwaniom.
Jagiellonia – Hamrun: transmisja w TV
Transmisja ze spotkania Jagiellonia – Hamrun rozpocznie się w czwartek, 2 października o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.
Jagiellonia – Hamrun: stream online
To starcie można oglądać również w internecie na platformie Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.
