Inter – Torino, gdzie oglądać?
W środowy wieczór zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się z Torino w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Włoch. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po pewnym ligowym zwycięstwie nad Cremonese (2:0).
Torino również dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Marco Baroniego wygrali bowiem ważne spotkanie z Lecce (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle ciekawie, choć będzie miała zdecydowanego faworyta.
Inter – Torino, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1.
Inter – Torino, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację można oglądać dzięki Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Inter – Torino, kto wygra?
Inter – Torino, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 9.75.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usługach Polsat Box Go i STS TV.
Spotkanie odbędzie się w środę (4 lutego) o godzinie 21:00.
