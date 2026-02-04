Inter Mediolan w środowy wieczór zagra w ćwierćfinale Pucharu Włoch z Torino. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Inter – Torino, gdzie oglądać?

W środowy wieczór zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się z Torino w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Włoch. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po pewnym ligowym zwycięstwie nad Cremonese (2:0).

Torino również dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Marco Baroniego wygrali bowiem ważne spotkanie z Lecce (1:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle ciekawie, choć będzie miała zdecydowanego faworyta.

Inter – Torino, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Torino obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 1.

Inter – Torino, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację można oglądać dzięki Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Torino, kto wygra?

Inter – Torino, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną w regulaminowym czasie gry Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 9.75.

Inter Mediolan Torino Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 4 lutego 2026 08:44

Gdzie oglądać mecz Inter – Torino? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usługach Polsat Box Go i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Torino? Spotkanie odbędzie się w środę (4 lutego) o godzinie 21:00.

