PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Inter Mediolan – FC Porto: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Nerazzurri mogą już zapomnieć o walce o scudetto, ale wciąż mają szansę namieszać w Lidze Mistrzów. Na ich drodze staną portugalskie Smoki. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

Inter – Porto, gdzie oglądać

Inter Mediolan zapewne już pożegnał się z marzeniami o mistrzostwie kraju. We Włoszech z ogromną przewagą przewodzi SSC Napoli – Nerazzurri tracą do lidera aż 15 punktów. Wciąż jednak rywalizują w krajowym pucharze, a co istotniejsze – w Lidze Mistrzów.

Na drodze duetu LuLa i spółki stanie portugalskie FC Porto. Portugalskie Smoki również nie mogą być w pełni ukontentowane z dotychczasowego przebiegu sezonu. Chociaż punktują niezwykle regularnie, tracą do liderującej Benfiki pięć oczek i z pewnością nie są faworytami w walce o tytuł.

Sprawdź nasze typy na mecz Inter – Porto.

Inter – Porto, transmisja na żywo w TV

Spotkanie fazy 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 1.

Inter – Porto, transmisja online

Pojedynek na stadionie w Poznaniu możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online i zaoszczędź nawet 126 zł. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament z kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku, a wówczas za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 288 złotych zamiast standardowych 414 zł!

Inter – Porto, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem nadchodzącego pojedynku są włoscy gospodarze.

Giuseppe Meazza Liga Mistrzów Inter Mediolan FC Porto 1.75 3.70 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2023 08:40 .

