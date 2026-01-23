Inter Mediolan w piątkowy wieczór zmierzy się z Pisą w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter – Pisa, gdzie oglądać?

W piątkowy wieczór swoje ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. Wicemistrzowie Włoch tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Pisą w ramach 22. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po porażce z Arsenalem w Lidze Mistrzów (1:3).

Pisa SC jest w kiepskiej formie, ale ostatni wynik może budzić szacunek. Beniaminek Serie A bowiem zremisował z Atalantą Bergamo (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak jednostronnie.

Inter – Pisa, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Pisa SC będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Inter – Pisa, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Pisa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Pisy wygraną Interu

remisem

wygraną Pisy 0 Votes

Inter – Pisa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 17.0.

Inter Mediolan Pisa 1.18 7.50 17.0 Odds are subject to change. Last updated 23 stycznia 2026 11:00

Gdzie oglądać mecz Inter – Pisa? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Pisa? Spotkanie odbędzie się w piątek (23 grudnia) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.