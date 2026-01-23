Inter – Pisa, gdzie oglądać?
W piątkowy wieczór swoje ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. Wicemistrzowie Włoch tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Pisą w ramach 22. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po porażce z Arsenalem w Lidze Mistrzów (1:3).
Pisa SC jest w kiepskiej formie, ale ostatni wynik może budzić szacunek. Beniaminek Serie A bowiem zremisował z Atalantą Bergamo (1:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak jednostronnie.
Inter – Pisa, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – Pisa SC będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.
Inter – Pisa, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Inter – Pisa, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu
- remisem
- wygraną Pisy
0 Votes
Inter – Pisa, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem piątkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Pisy natomiast sięga nawet 17.0.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w piątek (23 grudnia) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.