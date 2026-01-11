Inter – Napoli, gdzie oglądać?
Już w niedzielny wieczór odbędzie się hit 20. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie SSC Napoli. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Parmą (2:0).
SSC Napoli natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Mistrzowie Włoch przed własną publicznością niespodziewanie zremisowali z Hellasem Verona (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.
Inter – Napoli, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – SSC Napoli będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.
Inter – Napoli, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Inter – Napoli, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu 67%
- remisem 33%
- wygraną Napoli 0%
3+ Votes
Inter – Napoli, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.72. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 5.00.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (11 grudnia) o godzinie 20:45.
