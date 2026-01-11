Inter Mediolan i SSC Napoli zmierzą się ze sobą w niedzielnym hicie rozgrywek Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter – Napoli, gdzie oglądać?

Już w niedzielny wieczór odbędzie się hit 20. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie SSC Napoli. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Parmą (2:0).

SSC Napoli natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Mistrzowie Włoch przed własną publicznością niespodziewanie zremisowali z Hellasem Verona (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Inter – Napoli, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – SSC Napoli będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.

Inter – Napoli, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Napoli, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Napoli wygraną Interu 67%

remisem 33%

wygraną Napoli 0% 3+ Votes

Inter – Napoli, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.72. W przypadku zwycięstwa SSC Napoli natomiast sięga nawet 5.00.

Inter Mediolan SSC Napoli Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 19:10

Gdzie oglądać mecz Inter – Napoli? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Napoli? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (11 grudnia) o godzinie 20:45.

