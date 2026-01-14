Inter – Lecce, gdzie oglądać?
W środowy wieczór swoje kolejne ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się przed własną publicznością z US Lecce w ramach 16. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu ważnym remisie z SSC Napoli (2:2).
US Lecce natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Goście środowego starcia okazali się bowiem gorsi przed własną publicznością od Parmy Calco (1:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem dość jednostronnie.
Inter – Lecce, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – Lecce będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach Eleven Sports 2, a także Polsat Sport Premium 1.
Inter – Lecce, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports i usłudze Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Inter – Lecce, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu
- remisem
- wygraną Lecce
0 Votes
Inter – Lecce, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.15. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 20.0.
Spotkanie odbędzie się w środę (14 grudnia) o godzinie 20:45.
