Inter Mediolan w środowy wieczór podejmie Lecce w zaległym meczu 16. kolejki rozgrywek Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Yann Bisseck

Inter – Lecce, gdzie oglądać?

W środowy wieczór swoje kolejne ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się przed własną publicznością z US Lecce w ramach 16. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu ważnym remisie z SSC Napoli (2:2).

US Lecce natomiast chciałoby jak najszybciej zapomnieć o swoim ostatnim występie. Goście środowego starcia okazali się bowiem gorsi przed własną publicznością od Parmy Calco (1:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem dość jednostronnie.

Inter – Lecce, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Lecce będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach Eleven Sports 2, a także Polsat Sport Premium 1.

Inter – Lecce, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports i usłudze Polsat Box Go. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Lecce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Lecce wygraną Interu

remisem

wygraną Lecce 0 Votes

Inter – Lecce, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.15. W przypadku zwycięstwa Lecce natomiast sięga nawet 20.0.

Inter Mediolan Lecce Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 13 stycznia 2026 19:13

Gdzie oglądać mecz Inter – Lecce? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach Eleven Sports 2 i Polsat Sport Premium 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usługach Polsat Box Go i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Lecce? Spotkanie odbędzie się w środę (14 grudnia) o godzinie 20:45.

