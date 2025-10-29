REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Inter – Fiorentina, gdzie oglądać?
W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Fiorentinę. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po dość bolesnej porażce z SSC Napoli (1:3).
Fiorentina natomiast prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale ostatni mecz jest małym światełkiem w tunelu. Podopieczni Stefano Piolego zremisowali bowiem z Bologną (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle ciekawie.
Inter – Fiorentina, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – Fiorentina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.
Inter – Fiorentina, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Inter – Fiorentina, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu 100%
- remisem 0%
- wygraną Fiorentiny 0%
1+ Votes
Inter – Fiorentina, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 8.25.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV.
Spotkanie odbędzie się w środę (29 października) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.