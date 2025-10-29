Inter Mediolan i ACF Fiorentina zmierzą się ze sobą w środowy wieczór. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Inter – Fiorentina, gdzie oglądać?

W środowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 9. kolejki rozgrywek Serie A. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Fiorentinę. Nerazzurri przystąpią do tej rywalizacji po dość bolesnej porażce z SSC Napoli (1:3).

Fiorentina natomiast prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale ostatni mecz jest małym światełkiem w tunelu. Podopieczni Stefano Piolego zremisowali bowiem z Bologną (2:2). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle ciekawie.

Inter – Fiorentina, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Fiorentina będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 2.

Inter – Fiorentina, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Inter – Fiorentina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu

remisem

wygraną Fiorentiny wygraną Interu 100%

remisem 0%

wygraną Fiorentiny 0% 1+ Votes

Inter – Fiorentina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem środowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.38. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 8.25.

Inter Mediolan Fiorentina 1.42 4.90 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 11:34 .

Gdzie oglądać mecz Inter – Fiorentina? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Fiorentina? Spotkanie odbędzie się w środę (29 października) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.