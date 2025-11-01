Iga Świątek – Madison Keys: gdzie oglądać za darmo? (01.11.2025)

Iga Świątek – Madison Keys: gdzie obejrzeć za darmo?
Iga Świątek zagra z Madison Keys w pierwszym meczu na turnieju WTA Finals w Rijadzie. Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy spełnić tylko dwa proste warunki.
- Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze)
- Transmisja z meczu Świątek – Keys zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Iga Świątek – Madison Keys: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Madison Keys rozegrane zostanie w sobotę (1 listopada) i planowo rozpocznie się o godzinie 16:00. W telewizji spotkanie będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2.
Iga Świątek – Madison Keys: transmisja online
Transmisja online z meczu Iga Świątek – Madison Keys będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Oprócz tego mecz można obejrzeć w STS TV.
Iga Świątek – Madison Keys: typ kibiców
Kto wygra mecz?
- Świątek 91%
- Keys 9%
11+ Votes
Transmisja z meczu Świątek – Keys będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2 i stronie Canal+ Online.
Spotkanie Świątek – Keysrozegrane zostanie w sobotę, 1 listopada, o godzinie 16:00.
