Iga Świątek – Madison Keys: gdzie oglądać za darmo? (01.11.2025)

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Madison Keys? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w TV oraz online za darmo.

Montassar Yazidi / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Madison Keys: gdzie obejrzeć za darmo?

Iga Świątek zagra z Madison Keys w pierwszym meczu na turnieju WTA Finals w Rijadzie. Spotkanie możesz obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do darmowej transmisji jest bardzo łatwe, bowiem wystarczy spełnić tylko dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed mecze) Transmisja z meczu Świątek – Keys zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Iga Świątek – Madison Keys: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Madison Keys rozegrane zostanie w sobotę (1 listopada) i planowo rozpocznie się o godzinie 16:00. W telewizji spotkanie będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 2.

Iga Świątek – Madison Keys: transmisja online

Transmisja online z meczu Iga Świątek – Madison Keys będzie dostępna na platformie Canal+ Online. Oprócz tego mecz można obejrzeć w STS TV.

Gdzie oglądać mecz Świątek – Keys? Transmisja z meczu Świątek – Keys będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Sport 2 i stronie Canal+ Online. Kiedy rozegrany zostanie mecz Świątek – Keys? Spotkanie Świątek – Keysrozegrane zostanie w sobotę, 1 listopada, o godzinie 16:00.

