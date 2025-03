Hutnik - Zagłębie to mecz 24. kolejki Betclic 2. Ligi, który może mieć ogromne znaczenie w kontekście walki o baraże. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z wydarzenia.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Hutnika Kraków

Hutnik Kraków – Zagłębie Sosnowiec, gdzie oglądać?

Hutnik Kraków i Zagłębie Sosnowiec to dwie ekipy, mając ambicje związane z grą co najmniej w barażach o awans do Betclic 1. Ligi w tym kampanii. Ostatnio bliżej zrealizowania tego celu są piłkarze ekipy z Suchych Stawów. Sosnowiec jednak nie zamierzają składać broni.

Hutnik i Zagłębie w poprzedniej serii gier schodziły z placu gry na tarczy. Krakowianie ulegli Chojniczance (0:3). Tymczasem drużyna z Sosnowca uległa KKS-owi Kalisz (0:1). Tym samym każdy zespołów liczy na powrót na zwycięski szlak.

Hutnik Kraków – Zagłębie Sosnowiec, transmisja w TV

Niedzielna konfrontacja nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Mecz nie zmienił się w ramówce u żadnej ze stacji telewizyjnych.

Hutnik Kraków – Zagłębie Sosnowiec, transmisja online

Niedzielne spotkanie będzie emitowane natomiast do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Hutnik Kraków – Zagłębie Sosnowiec zacznie się o godzinie 14:30 i skomentują go Jonasz Zasowski oraz Krystian Pieczara. Ponadto rywalizację w ramach 24. kolejki Betclic 2. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Hutnik Kraków – Zagłębie Sosnowiec, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na ewentualną wygraną Hutnika oscyluje na poziomie 2.37.

Hutnik Kraków Zagłębie Sosnowiec 2.60 3.35 2.48 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2025 08:45 .

Gdzie obejrzeć mecz Hutnik – Zagłębie? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Hutnik – Zagłębie? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (30 marca) o godzinie 14:30.

