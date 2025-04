Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marc Gual

Górnik – Legia: gdzie oglądać?

Legia Warszawa po raz drugi w tym tygodniu wybrała się w podróż na Górny Śląsk. Kilka dni temu odwiedzili Stadion Śląski w Chorzowie, na którym odnieśli wysokie zwycięstwo z Ruchem (5:0). Tym samym awansowali do finału Pucharu Polski, co może okazać się jedyną drogą do europejskich pucharów. W Ekstraklasie od dwóch spotkań są bez zwycięstwa, przez co spadli na 6. miejsce w tabeli. Ostatnio przegrali z Rakowem (2:3) i bezbramkowo zremisowali z Pogonią Szczecin.

Dobrą formą w ostatnich tygodniach nie może pochwalić się także Górnik Zabrze. “Trójkolorowi” z pięciu spotkań wygrali zaledwie dwa, pokonując Motor (4:0) i Lechię (2:1). Pozostałe starcia jak mecz z Cracovią (0:1) czy Rakowem (0:1) zakończyły się porażką. Przed tygodniem w meczu przyjaźni z GKS-em Katowice na otwarcie nowego stadionu przegrali z beniaminkiem (1:2).

Górnik – Legia: transmisja w TV

Za transmisję meczów PKO BP Ekstraklasy odpowiedzialna jest stacja Canal+. Mecz Górnik Zabrze – Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę (6 kwietnia) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie można oglądać na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland oraz Canal+ Sport 3.

Górnik – Legia: transmisja online

Canal+ oferuje swoim odbiorcom możliwość oglądania PKO BP Ekstraklasy w internecie. Wszystkie mecze są dostępne w usłudze Canal+ online, do którego dostęp można uzyskać, kupując pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W cenie abonamentu dostępne są także spotkania Ligi Mistrzów, Premier League i La Ligi.

Górnik – Legia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Górnik Zabrze

Remis

Legia Warszawa Górnik Zabrze 100%

Remis 0%

Legia Warszawa 0% 6+ Votes

Górnik – Legia: kursy bukmacherskie

Legia Warszawa według bukmachera STS będzie faworytem niedzielnego spotkania. Kurs na zwycięstwo “Wojskowych” oszacowano ze współczynnikiem 2.30. Z kolei wygraną Górnika Zabrze można dodać do kuponu z kursem 3.10. Nieco większy współczynnik, bowiem 3.50 ma zdarzenie, że mecz zakończy się remisem.

Górnik Zabrze Legia Warszawa 3.10 3.70 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2025 11:37 .

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Legia Warszawa? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland i Canal+ Sport 3. Ponadto starcie można oglądać w internecie w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Górnik Zabrze – Legia Warszawa? Mecz odbędzie się w niedzielę (6 kwietnia) o godzinie 14:45 na stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu.

