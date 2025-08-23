Górnik Zabrze w Śląskim Klasyku zagra z GKS-em Katowice na Arena Zabrze. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję w internecie lub w TV ze spotkania szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Janża

Górnik Zabrze – GKS Katowice, gdzie oglądać?

Górnik Zabrze i GKS Katowice to ekipy, skupiające się na innych celach w tej kampanii. 14-krotni mistrzowie Polskie wierzą, że sezon 2025/2026 to ten, w którym drużyna może walczyć o najwyższe cele. Katowiczanie natomiast są w trakcie przebudowy i chcą się na dobre zadomowić w PKO BP Ekstraklasie.

Do swojej sobotniej potyczki oba zespoły podejdą w bardzo dobrych nastrojach. Górnik ma za sobą przekonujące zwycięstwo z Pogonią Szczecin (3:0), przełamując się po dwóch z rzędu porażkach. Z kolei GKS ostatnio ograł Arkę Gdynia (4:1), wracając na zwycięski szlak po dłuższej przerwie.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, transmisja w TV

Sobotnia potyczka będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Górnik Zabrze – GKS Katowice będzie przeprowadzona na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Kamil Kosowski.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika

wygraną GKS-u

remisem wygraną Górnika 63%

wygraną GKS-u 38%

remisem 0% 8+ Votes

Górnik Zabrze – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Górnika wynosi 1.82. Remis oszacowano na 3.90. Z kolei rozwiązanie na wygraną GieKSy wyceniono na 4.10 i to najmniej prawdopodobna opcja.

Górnik Zabrze GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 20:48 .

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – GKS Katowice? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Ponadto rywalizację możesz śledzić na platformie CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – GKS Katowice? Spotkanie odbędzie się w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 20:15.

