fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Urban

Górnik – Cracovia, gdzie oglądać?

Cracovia zaczęła rundę wiosenną od czterech remisów. Dorobek punktowy w postaci czterech punktów jest rozczarowujący, gdyż Pasy miały zamiar walczyć o europejskie puchary. W poszukiwaniu pierwszego zwycięstwa udają się do Zabrza, gdzie podejmą miejscowego Górnika. Ekipa Jana Urbana przeplata lepsze występy z gorszymi i również nie potrafi ustabilizować formy.

Górnik – Cracovia, transmisja TV

Mecz Górnik Zabrze – Cracovia rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja będzie oczywiście dostępna w tradycyjnej telewizji na kanałach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Górnik – Cracovia, transmisja online

Piątkowe starcie można śledzić również w internecie w usłudze CANAL+ online. Korzystanie z niej jest bardzo komfortowe, bo dostępne nie tylko na Smart TV, ale też urządzenia mobilne. Aktualnie jest promocja, dzięki której pakiet Super Sport jest w cenie 65 zł przy zobowiązaniu rocznym. Dzięki usłudze można uzyskać dostęp nie tylko do spotkań PKO BP Ekstraklasy, ale również La Liga, Premier League czy Ligi Mistrzów.

Górnik – Cracovia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Górnika

Remisem

Wygraną Cracovii Wygraną Górnika

Remisem

Wygraną Cracovii 0 Votes

Górnik – Cracovia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego meczu. Kurs na wygraną Górnika Zabrze wynosi 2.50. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Cracovii jest to 3.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Górnik Zabrze Cracovia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2025 09:59 .

Gdzie obejrzeć mecz Górnik – Cracovia? Mecz będzie dostępny w telewizji na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Górnik – Cracovia? Spotkanie odbędzie się w piątek (28 lutego) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.