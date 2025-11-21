Górnik Zabrze - Wisła Płock: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Górnik Zabrze – Wisła Płock: gdzie oglądać?

Piątkowa rywalizacja z udziałem Górnika Zabrze i Wisły Płock będzie dostępna w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań w PKO BP Ekstraklasie zapewniają stacje CANAL_. Nadawca jest właścicielem 100 procent praw do transmisji meczów rozgrywek wraz ze skrótami, które są dostępne nie tylko w takich audycjach jak Liga+ czy Liga+ Extra, ale też na profilach w mediach społecznościowych tych stacji. Spotkanie można tez śledzić na platformie streamingowej CANAL+, z której można korzystać w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Górnik Zabrze i Wisła Płock to ekipy, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica trzech oczek. Tym samym starcie na stadionie im. Ernesta Pohla można śmiało awizować jako hit 16. kolejki. 14-krotni mistrzowie Polski chcą wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Zagłębiem Lubin (0:2). Z kolei Nafciarze mają plan, aby odnieść ósmą wygraną w tej kampanii, chcąc się jednocześnie zrehabilitować za remis z Motorem Lublin (1:1).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik Zabrze – Wisła Płock: transmisja w TV

Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Górnik Zabrze – Wisła Płock rozpocznie się w piątek, 21 listopada o godzinie 20:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Sprawozdawcami spotkania będą Bartosz Gleń i Kamil Kosowski.

Górnik Zabrze – Wisła Płock: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na Arena Zabrze. Mecz z udziałem Górnika i Wisły będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Gónika

wygraną Wisły

remisem wygraną Gónika 58%

wygraną Wisły 30%

remisem 12% 33+ Votes

Kiedy i o której mecz Górnik Zabrze – Wisła Płock? Spotkanie Górnik Zabrze – Wisła Płock rozpocznie się w piątek, 21 listopada o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Wisła Płock? Transmisję ze spotkania Górnik Zabrze – Wisła Płock można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.