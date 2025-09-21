Górnik Zabrze - Widzew Łódź: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem Górnika i Widzewa będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Sondre Liseth

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Niedzielne starcie z udziałem Górnika Zabrze i Widzewa Łódź można obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a także w internecie. Prawa do śledzenia meczów PKO BP Ekstraklasy posiada CANAL+ Sport, transmitujący poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, a także w usłudze streamingowej CANAL+.

Górnik Zabrze i Widzew Łódź to zespoły, które dzieli w tabeli różnicą pięciu punktów. Zespół prowadzony przez Michala Gasparika stanie jednocześnie przed szansą objęcia prowadzenia w ligowej tabeli, co może mieć miejsce, jeśli wygra po raz szósty w tej kampanii. Łodzianie chcą natomiast nawiązać kontakt z czołówką i wygrać drugie spotkanie z rzędu.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: transmisja w TV

Transmisja ze spotkania Górnik Zabrze – Widzew Łódź rozpocznie się w niedzielę, 21 września o godzinie 17:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje TVP Sport, CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują u publicznego nadawcy Jacek Laskowski i Robert Podoliński, a w stacjach kodowanych Adam Marchliński i Kamil Kosowski.

Górnik Zabrze – Widzew Łódź: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport (CANAL+ z Eleven Sports) dostęp kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

