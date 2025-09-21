Górnik Łęczna - Wisła Kraków to niedzielny mecz 10. kolejki Betclic 1. Ligi. Gdzie oglądać to spotkanie? Transmisja TV oraz stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Górnik – Wisła: gdzie oglądać?

Wisła Kraków ma za sobą dwa mecze bez zwycięstwa i wreszcie chce się przełamać. W niedzielę zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, który również ma za sobą złą passę, ale znacznie dłuższą – w tym sezonie jeszcze nie wygrał ligowego spotkania. Ekipa Macieja Stolarczyka gra nieźle, ale punktuje na bardzo niskim poziomie. Biała Gwiazda przystąpi do tej rywalizacji jako poważny faworyt.

Górnik – Wisła: transmisja w TV

Niedzielny mecz Górnik Łęczna – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 14:30. Telewizyjną transmisję tej rywalizacji zapewnia kanał TVP Polonia.

Górnik – Wisła: stream online

To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.

Jak zakończy się spotkanie?

Remisem

Wygraną Wisły Wygraną Górnika 17%

Remisem 0%

Wygraną Wisły 83% 6+ Votes

Kiedy odbędzie się mecz Górnik – Wisła? Mecz odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 14:30. Gdzie oglądać mecz Górnik – Wisła? Mecz Górnik Łęczna – Wisła Kraków można oglądać w telewizji na TVP Polonia oraz w internecie w usłudze Betclic TV.

