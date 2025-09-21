Górnik – Wisła: gdzie oglądać?
Wisła Kraków ma za sobą dwa mecze bez zwycięstwa i wreszcie chce się przełamać. W niedzielę zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, który również ma za sobą złą passę, ale znacznie dłuższą – w tym sezonie jeszcze nie wygrał ligowego spotkania. Ekipa Macieja Stolarczyka gra nieźle, ale punktuje na bardzo niskim poziomie. Biała Gwiazda przystąpi do tej rywalizacji jako poważny faworyt.
Górnik – Wisła: transmisja w TV
Niedzielny mecz Górnik Łęczna – Wisła Kraków rozpocznie się o godzinie 14:30. Telewizyjną transmisję tej rywalizacji zapewnia kanał TVP Polonia.
Górnik – Wisła: stream online
To starcie można obejrzeć również w internecie na stronie sport.tvp.pl i w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygraną Górnika 17%
- Remisem 0%
- Wygraną Wisły 83%
6+ Votes
Mecz odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 14:30.
Mecz Górnik Łęczna – Wisła Kraków można oglądać w telewizji na TVP Polonia oraz w internecie w usłudze Betclic TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.