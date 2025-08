GKS Tychy - Wisła to mecz w ramach trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi, zapowiadający się pasjonująco. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tego spotkania w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

GKS Tychy – Wisła Kraków, gdzie oglądać?

GKS Tychy i Wisła Kraków to dwa zespoły, które po dwóch kolejkach Betclic 1. Ligi mogą pochwalić się kompletem punktów. Zarówno drużyna Artura Skowronka, jak i ekipa Mariusza Jopa zaprezentowały się na starcie rozgrywek z bardzo dobrej strony, co sprawia, że ich bezpośrednie starcie zapowiada się niezwykle interesująco.

GKS Tychy sięgnął po zwycięstwa w starciach z Polonią Warszawa (2:1) oraz Miedzią Legnica (4:3). Oba mecze pokazały, że tyszanie potrafią odwracać losy spotkań i grać z dużym zaangażowaniem, choć nie ustrzegli się błędów w defensywie. Z kolei Wisła Kraków przeszła przez pierwsze kolejki jak burza, demolując Stal Mielec (4:0) i ŁKS Łódź (5:0). Biała Gwiazda nie tylko błyszczy skutecznością, ale również imponuje dyscypliną taktyczną i pewnością w grze.

W poniedziałkowy wieczór na stadionie przy ulicy Edukacji kibice mogą spodziewać się starcia dwóch rozpędzonych drużyn, które już teraz sygnalizują aspiracje do walki o najwyższe cele. Emocji nie powinno zabraknąć, a wynik tego meczu może być jednym z pierwszych poważnych sygnałów dotyczących układu sił w górnej części tabeli.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

GKS Tychy – Wisła Kraków, transmisja w TV

Poniedziałkowe starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Tychy – Wisła Kraków dostępna będzie na antenie TVP Sport od godziny 19:00. Mecz skomentują Rafał Kędzior i Dariusz Dudek.

GKS Tychy – Wisła Kraków, transmisja online

Rywalizacja z udziałem ekip z Tychów i Krakowa będzie też do zobaczenia w internecie. Taką możliwość zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych takich jak smartfony czy tablety. Starcie zacznie się o godzinie 19:00. Ponadto mecz w ramach trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

GKS Tychy – Wisła Kraków, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u Tychy

wygraną Wisły

remisem wygraną GKS-u Tychy 50%

wygraną Wisły 50%

remisem 0% 4+ Votes

GKS Tychy – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Wisły oszacowano na 1.68.

GKS Tychy Wisła Kraków 3.45 3.50 1.94 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 sierpnia 2025 16:09 .

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Wisła Kraków? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz GKS Tychy – Wisła Kraków? Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek (4 sierpnia) o godzinie 19:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.