GKS Tychy - Wieczysta: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Betclic 1. Ligi z udziałem ekip z Tychów i Krakowa będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

GKS Tychy – Wieczysta: gdzie oglądać?

Sobotnie spotkanie z udziałem GKS-u Tychy i Wieczystej można będzie śledzić w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do śledzenia meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, transmitująca poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, ale także na stronie internetowej TVPSport.pl czy w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

GKS Tychy i Wieczysta to drużyny, skupiające się dzisiaj na innych celach. Ślązacy zaangażowani są na dzisiaj w walkę o utrzymanie. Beniaminek Betclic 1. Ligi natomiast koncentruje się na rywalizacji o awans do PKO BP Ekstraklasy. Trójkolorowi w sobotnim spotkaniu mają zamiar przerwać serię bez wygranej, trwającą od 25 sierpnia. Z kolei ekipa z Krakowa ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Odrą Opole (0:2).

GKS Tychy – Wieczysta: transmisja w TV

Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Tychy – Wieczysta rozpocznie się w sobotę, 18 października o godzinie 19:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP 3, która na ten dzień zaplanowała Multiligę z trzech meczów. Moderatorem będzie Hubert Bugaj.

GKS Tychy – Wieczysta: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Tychach. Mecz z udziałem GKS-u i Wieczystej można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki GKS – Wieczysta zapewnia też usługa Betclic TV.

Kiedy i o której mecz GKS Tychy – Wieczysta? Spotkanie GKS Tychy – Wieczysta rozpocznie się w sobotę, 18 października o godzinie 19:30. Gdzie oglądać mecz GKS Tychy – Wieczysta? Transmisję ze spotkania GKS Tychy – Wieczysta można obejrzeć w telewizji na antenie TVP 3, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.

