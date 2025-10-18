REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
GKS Tychy – Wieczysta: gdzie oglądać?
Sobotnie spotkanie z udziałem GKS-u Tychy i Wieczystej można będzie śledzić w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Prawa do śledzenia meczów Betclic 1. Ligi posiada przede wszystkim TVP, transmitująca poszczególne spotkania na swoich antenach telewizyjnych, ale także na stronie internetowej TVPSport.pl czy w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
GKS Tychy i Wieczysta to drużyny, skupiające się dzisiaj na innych celach. Ślązacy zaangażowani są na dzisiaj w walkę o utrzymanie. Beniaminek Betclic 1. Ligi natomiast koncentruje się na rywalizacji o awans do PKO BP Ekstraklasy. Trójkolorowi w sobotnim spotkaniu mają zamiar przerwać serię bez wygranej, trwającą od 25 sierpnia. Z kolei ekipa z Krakowa ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Odrą Opole (0:2).
GKS Tychy – Wieczysta: transmisja w TV
Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Tychy – Wieczysta rozpocznie się w sobotę, 18 października o godzinie 19:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP 3, która na ten dzień zaplanowała Multiligę z trzech meczów. Moderatorem będzie Hubert Bugaj.
GKS Tychy – Wieczysta: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Tychach. Mecz z udziałem GKS-u i Wieczystej można też oglądać w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl lub dzięki aplikacji TVP Sport. Możliwość oglądania potyczki GKS – Wieczysta zapewnia też usługa Betclic TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną GKS-u 50%
- wygraną Wieczystej 50%
- remisem 0%
2+ Votes
Spotkanie GKS Tychy – Wieczysta rozpocznie się w sobotę, 18 października o godzinie 19:30.
Transmisję ze spotkania GKS Tychy – Wieczysta można obejrzeć w telewizji na antenie TVP 3, a także w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.