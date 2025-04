GKS Tychy - Polonia Warszawa to mecz w ramach 30. kolejki Betclic 1. Ligi zacznie się o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania w internecie i w telewizji.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

GKS Tychy – Polonia Warszawa, gdzie oglądać?

GKS Tychy i Polonia Warszawa to dwie ekipy, które celują na finiszu sezonu Betclic 1. Ligi w wywalczenie miejsca w strefie barażowej. W roku 2025 roku obie ekipy są najlepsze na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Tyszanie wywalczyli 27 punktów, a tylko trzy oczka mnie gracze Czarnych Koszul.

GKS Tychy przystąpi do potyczki, mając plan, aby wygrać szóste z rzędu spotkanie. W poprzedniej serii gier zespół Artura Skowronka okazał się lepszy od ŁKS-u (3:1). Z kolei Polonia ma za sobą zremisowaną potyczkę z Wisłą Płock (0:0). Stołeczna drużyna zakończyła zatem passę zwycięstw, trwająca od 15 marca.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, transmisja w TV

Sobotniego starcia nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu GKS Tychy – Polonia Warszawa nie została ujęta w harmonogramie żadnej ze stacji telewizyjnych.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, transmisja online

Rywalizacja na obiekcie w Tychach będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu GKS Tychy – Polonia zacznie się o godzinie 17:30 i skomentują go Szymon Borczuch i Tomasz Łapiński. Ponadto starcie w ramach 30. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

GKS Tychy – Polonia Warszawa, kto wygra?

GKS Tychy – Polonia Warszawa, kursy bukmacherskie

Faworytem starcia w Tychach są gospodarze. Typ na zwycięstwo GKS-u został wyceniony na 2.14.

GKS Tychy Polonia Warszawa 2.18 3.25 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2025 14:18 .

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Polonia? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz GKS Tychy – Polonia? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 17:30.

