GKS Katowice - Pogoń Szczecin: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Jędrych

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?

Sobotnie starcie z udziałem GKS-u Katowice i Pogoni Szczecin, jak w każdej kolejce PKO BP Ekstraklasy, będzie można zobaczyć w telewizji oraz w internecie. Prawa do transmisji tego typu spotkań ma CANAL+, udostępniający transmisję z meczów nie tylko w tradycyjny sposób, ale też w internecie, dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

GKS Katowice i Pogoń Szczecin to ekipy, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica trzech punktów. Drużyna z Arena Katowice legitymuje się bilansem 17 oczek. Z kolei 20 punktów ma na swoim koncie Pogoń Szczecin. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia tego roku. Portowcy wówczas udzielili lekcji piłki nożnej katowiczanom (4:0).

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: transmisja w TV

Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Pogoń Szczecin rozpocznie się w sobotę, 29 listopada o godzinie 20:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 i CANAL 4K. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela.

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem GieKSy i Pogoni Mecz można też oglądać w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

wygraną Pogoni

remisem wygraną GKS-u

wygraną Pogoni

remisem 0 Votes

Kiedy i o której mecz GKS Katowice – Pogoń Szczecin? Spotkanie GKS Katowice – Pogoń Szczecin rozpocznie się w sobotę, 29 listopada o godzinie 20:15. Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Pogoń Szczecin? Transmisję ze spotkania GKS – Pogoń można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.