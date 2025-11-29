GKS Katowice – Pogoń Szczecin: gdzie oglądać?
Sobotnie starcie z udziałem GKS-u Katowice i Pogoni Szczecin, jak w każdej kolejce PKO BP Ekstraklasy, będzie można zobaczyć w telewizji oraz w internecie. Prawa do transmisji tego typu spotkań ma CANAL+, udostępniający transmisję z meczów nie tylko w tradycyjny sposób, ale też w internecie, dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.
GKS Katowice i Pogoń Szczecin to ekipy, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica trzech punktów. Drużyna z Arena Katowice legitymuje się bilansem 17 oczek. Z kolei 20 punktów ma na swoim koncie Pogoń Szczecin. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia tego roku. Portowcy wówczas udzielili lekcji piłki nożnej katowiczanom (4:0).
GKS Katowice – Pogoń Szczecin: transmisja w TV
Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Pogoń Szczecin rozpocznie się w sobotę, 29 listopada o godzinie 20:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 i CANAL 4K. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela.
GKS Katowice – Pogoń Szczecin: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem GieKSy i Pogoni Mecz można też oglądać w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną GKS-u
- wygraną Pogoni
- remisem
0 Votes
