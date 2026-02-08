GKS – Widzew, gdzie oglądać?
W niedzielę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. W nim GKS Katowice podejmie u siebie Widzew Łódź. Obie drużyny plasują się w dolnej połowie tabeli. Mimo tego można spodziewać się gorącej atmosfery, która może przełożyć się na interesujące widowisko. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
GKS – Widzew, transmisja w TV
Spotkanie GKS – Widzew obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport
GKS – Widzew transmisja online
Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online i aplikacji TVP Sport.
GKS – Widzew, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana GKS-u
- Remis
- Wygrana Widzewa
0 Votes
GKS – Widzew, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.52. W przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź natomiast sięga nawet 2.95.
Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze internetowej Canal+ Online i aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w niedziele (8 lutego) o godzinie 17:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.