GKS Katowice – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (08.02.2026)

15:30, 8. lutego 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice – Widzew Łódź: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (8 lutego) mecz 20. kolejki Ekstraklasy.

Sebastian Bergier
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

GKS – Widzew, gdzie oglądać?

W niedzielę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. W nim GKS Katowice podejmie u siebie Widzew Łódź. Obie drużyny plasują się w dolnej połowie tabeli. Mimo tego można spodziewać się gorącej atmosfery, która może przełożyć się na interesujące widowisko. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

GKS – Widzew, transmisja w TV

Spotkanie GKS – Widzew obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport

GKS – Widzew transmisja online

Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online i aplikacji TVP Sport.

GKS – Widzew, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana GKS-u
  • Remis
  • Wygrana Widzewa
  • Wygrana GKS-u
  • Remis
  • Wygrana Widzewa

0 Votes

GKS – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.52. W przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź natomiast sięga nawet 2.95.

GKS Katowice
Widzew Łódź
3.15
3.40
2.70
Odds are subject to change. Last updated 8 lutego 2026 17:07
Gdzie oglądać mecz GKS – Widzew?

Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze internetowej Canal+ Online i aplikacji TVP Sport.

Kiedy odbędzie się mecz GKS – Widzew?

Mecz odbędzie się już w niedziele (8 lutego) o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.