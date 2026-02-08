GKS Katowice – Widzew Łódź: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (8 lutego) mecz 20. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

GKS – Widzew, gdzie oglądać?

W niedzielę dojdzie do niezwykle interesującego starcia w ramach 20. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. W nim GKS Katowice podejmie u siebie Widzew Łódź. Obie drużyny plasują się w dolnej połowie tabeli. Mimo tego można spodziewać się gorącej atmosfery, która może przełożyć się na interesujące widowisko. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

GKS – Widzew, transmisja w TV

Spotkanie GKS – Widzew obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport

GKS – Widzew transmisja online

Nadchodzącą rywalizację obejrzysz również drogą internetową. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ Online i aplikacji TVP Sport.

GKS – Widzew, kto wygra?

GKS – Widzew, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniej potyczki jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.52. W przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź natomiast sięga nawet 2.95.

GKS Katowice Widzew Łódź 3.15 3.40 2.70 Odds are subject to change. Last updated 8 lutego 2026 17:07

Gdzie oglądać mecz GKS – Widzew? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K, oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze internetowej Canal+ Online i aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz GKS – Widzew? Mecz odbędzie się już w niedziele (8 lutego) o godzinie 17:30.

