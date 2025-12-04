GKS Katowice - Jagiellonia Białystok: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach STS Pucharu Polski z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Czwartkowe starcie z udziałem GKS Katowice i Jagiellonii Białystok będzie oczywiście do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Prawa do emisji spotkań w STS Pucharze Polski posiada TVP. Tym samym poszczególne mecze można oglądać między innymi na TVP Sport lub w internecie na stronie internetowej nadawcy lub poprzez aplikację. Z tej można korzystać nie tylko na smartfonach czy tabletach, ale też na Smart TV.

GKS Katowice przede wszystkim skupia się na tym, aby przedłużyć swoją obecność w PKO BP Ekstraklasie. Do swojej potyczki z drużyną Adriana Siemieńca ekipa ze Śląska podejdzie po wygranej z Pogonią Szczecin (2:0). Jagiellonia Białystok ma natomiast za sobą zremisowaną batalię z Zagłębiem Lubin (0:0). Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. Wówczas górą byli Żółto-czerwoni (1:0).

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja GKS Katowice – Jagiellonia Białystok rozpocznie się w czwartek, 4 grudnia o godzinie 17:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja TVP Sport. Sprawozdawcami starcia będą Maciej Iwański i Radosław Gilewicz.

GKS Katowice – Jagiellonia Białystok: stream online

Czwartkowa potyczka będzie oczywiście w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl oraz dedykowanej aplikacji TVP Sport. Transmisja z meczu GKS Katowice – Jagiellonia Białystok zapowiada się bardzo interesująco.

