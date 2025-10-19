Getafe CF – Real Madryt: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Jose Bordalasa spróbuje postraszyć rozpędzony zespół Xabiego Alonso. Premierowy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

saolab / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Getafe CF – Real Madryt: gdzie obejrzeć za darmo?

Starcie Getafe z Realem Madryt będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Co ciekawe, jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2025/2026, nie ponosząc dodatkowych opłat.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W 9. kolejce La Ligi będziemy świadkami potyczki między Getafe a Realem Madryt. Przed tą serią gier ekipa Jose Bordalasa ma na swoim koncie 11 punktów, co daje jej 11. miejsce w tabeli. Z kolei zespół Xabiego Alonso imponuje wysoką dyspozycją, posiadając 21 oczek i zajmując fotel lidera. Pierwszy gwizdek wybrzmi w dzisiejszym pojedynku o godzinie 21:00.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Getafe CF – Real Madryt.

Jak oglądać mecz Getafe CF – Real Madryt w STS TV?

Niedzielne starcie obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL, Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote, Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Getafe CF – Real Madryt.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Getafe CF – Real Madryt: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 9. kolejki ligi hiszpańskiej oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Sport. We wspomnianej stacji telewizyjnej przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski złożony z Michała Mitruta i Leszka Orłowskiego.

Getafe CF – Real Madryt: stream online

Ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Getafe a Realem Madryt rzecz jasna możesz obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online. Konieczne jest nabycie pakietu Super Sport.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto wygra? Getafe

Padnie remis

Real Getafe

Padnie remis

Real 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Getafe CF – Real Madryt? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport. Kiedy odbędzie się mecz Getafe CF – Real Madryt? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (19 października) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.