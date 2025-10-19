REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Getafe CF – Real Madryt: gdzie obejrzeć za darmo?
Starcie Getafe z Realem Madryt będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Co ciekawe, jest również darmowa opcja, którą zapewnia jeden z legalnych bukmacherów. U operatora STS, bo o nim mowa, możesz obejrzeć każde spotkanie hiszpańskiej ekstraklasy w sezonie 2025/2026, nie ponosząc dodatkowych opłat.
W 9. kolejce La Ligi będziemy świadkami potyczki między Getafe a Realem Madryt. Przed tą serią gier ekipa Jose Bordalasa ma na swoim koncie 11 punktów, co daje jej 11. miejsce w tabeli. Z kolei zespół Xabiego Alonso imponuje wysoką dyspozycją, posiadając 21 oczek i zajmując fotel lidera. Pierwszy gwizdek wybrzmi w dzisiejszym pojedynku o godzinie 21:00.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Getafe CF – Real Madryt.
Jak oglądać mecz Getafe CF – Real Madryt w STS TV?
Niedzielne starcie obejrzysz za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL,
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo. Stawka minimalna to 2 złote,
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i następnie wybrać spotkanie Getafe CF – Real Madryt.
Getafe CF – Real Madryt: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 9. kolejki ligi hiszpańskiej oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale CANAL+ Sport. We wspomnianej stacji telewizyjnej przed mikrofonami usiądzie duet komentatorski złożony z Michała Mitruta i Leszka Orłowskiego.
- Zobacz: tabela La Ligi
Getafe CF – Real Madryt: stream online
Ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Getafe a Realem Madryt rzecz jasna możesz obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Dzisiejsze starcie znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online. Konieczne jest nabycie pakietu Super Sport.
Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (19 października) o godzinie 21:00.
