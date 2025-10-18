Getafe CF – Real Madryt, typy i przewidywania
Przed nami jedno z ciekawszych spotkań 9. kolejki La Ligi, w którym Getafe podejmie na własnym stadionie lidera tabeli, czyli Real Madryt. Gospodarze, prowadzeni przez Jose Bordalasa, zgromadzili do tej pory 11 punktów i zajmują 11. miejsce, co pozwala im utrzymywać bezpieczny dystans od strefy spadkowej. Zaś ekipa Xabiego Alonso imponuje na początku sezonu – z dorobkiem 21 oczek pewnie przewodzą ligowej stawce. Realu chce umocnić się na szczycie, natomiast Getafe spróbuje sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Coliseum Alfonso Perez już w tę niedzielę, 19 października o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Jude Bellingham stopniowo wraca do wysokiej formy po kontuzji barku, prezentując na boisku coraz większą pewność siebie. Anglik może być jednym z kluczowych zawodników Realu Madryt w jutrzejszym meczu z Getafe. Według mnie 22-letni pomocnik ma duże szanse, by wpisać się na listę strzelców. Mój typ: Jude Bellingham zdobędzie bramkę.
Getafe CF – Real Madryt, sytuacja kadrowa
Getafe jest w lepszej sytuacji kadrowej od Realu Madryt w nadchodzącym meczem. Drużyna gospodarzy może mówić o względnym spokoju, bo w jej składzie zabraknie jedynie dwóch zawodników – Jiriego Letacka oraz Djene Dakonama. Znacznie większa plaga kontuzji panuje w zespole gości, w którym nie zobaczymy pięciu piłkarzy. Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z usług Antonio Rudigera, Trenta Alexandra-Arnolda, Daniego Carvajala, Deana Huijsena i Daniego Ceballosa. Spore braki w formacji defensywnej oraz środku pola wymuszają więc roszady w wyjściowej jedenastce ekipy ze stolicy Hiszpanii.
Getafe CF – Real Madryt, ostatnie wyniki
Ostatnie wyniki obu drużyn wyraźnie pokazują różnicę formy między Getafe a Realem Madryt. Zespół z przedmieść stolicy znajduje się w trudnym momencie – w dwóch ostatnich meczach zdobył zaledwie jeden punkt, przegrywając 1:2 z Osasuną Pampeluna i remisując 1:1 z Levante UD. Natomiast drużyna Królewskich wróciła na właściwe tory odnosząc przekonujące zwycięstwa. W La Lidze ekipa Xabiego Alonos pokonała Villarreal 3:1, a w Lidze Mistrzów rozbiła Kajrat Ałmaty 5:0, potwierdzając wysoką dyspozycją.
Getafe CF – Real Madryt, historia
Bezpośrednia rywalizacja między Getafe a Realem Madryt w ostatnich latach przebiega zdecydowanie pod dyktando ekipy Królewskich. W pięciu poprzednich potyczkach nie byliśmy świadkami ani jednego remisu – wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwem Realu Madryt. Drużyna Niebieskich nie zdołała w tym czasie odnieść choćby jednego triumfu, co potwierdza wyraźną przewagę zespołu z Santiago Bernabeu. Zatem Real Madryt zazwyczaj bez większych problemów radzi sobie w spotkaniach z Getafe.
Getafe CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanego faworyta niedzielnego pojedynku uważają gości, którzy bronią pozycji lidera tabeli hiszpańskiej ekstraklasy. Kurs na wygraną Getafe wynosi około 7.10, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.25. Załóż konto u bukmachera STS z naszym kodem GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Getafe CF – Real Madryt, przewidywane składy
Getafe CF – Real Madryt, kto wygra?
Getafe CF – Real Madryt, transmisja meczu
Spotkanie między Getafe a Realem Madryt w ramach 9. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport, platformie CANAL+ online oraz w usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Coliseum Alfonso Perez już w nadchodzącą niedzielę, 19 października. Pierwszy gwizdek sędziego głównego wybrzmi o godzinie 21:00.
Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV.
