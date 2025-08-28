Genk - Lech Poznań to jeden z czwartkowych meczów w europejskich pucharach z udziałem polskich drużyn. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:00. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Filip Szymczak

Genk – Lech Poznań: gdzie oglądać?

KRC Genk i Lech Poznań to ekipy, które są aktualnie w różnych momentach rywalizacji. Belgowie mogą pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Z kolei Kolejorz jest bez wygranej od czterech spotkań.

Obie ekipy do czwartkowej potyczki przystąpią po pauzie w trakcie minionego weekendu. Genk jednocześnie tydzień temu wykonał milowy krok w kierunku awansu do fazy ligowej Ligi Europy, pokonując wysoko mistrza Polski (5:1).

Genk – Lech Poznań: transmisja w TV

Czwartkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkanie Genk – Lech Poznań będzie emitowana od godziny 20:00 na antenie TVP 3. Rywalizację skomentują Hubert Bugaj i Michał Zachodny.

Genk – Lech Poznań: transmisja online

Rywalizacja z Belgii będzie do obejrzenia również w internecie. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.

Genk – Lech Poznań: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Genk

wygraną Lecha

remisem wygraną Genk

wygraną Lecha

remisem 0 Votes

Genk – Lech Poznań: kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Genk kształtuje się na poziomie 1.41. Remis oszacowano na 5.60. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Lecha oszacowano na 7.90 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.

Genk Lech Poznań 1.41 5.60 7.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 00:47 .

Gdzie oglądać mecz Genk – Lech Poznań? Transmisja ze spotkania Genk – Lech Poznań będzie dostępna na antenie TVP 3, a także na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Genk – Lech Poznań? Spotkanie Genk – Lech Poznań odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.