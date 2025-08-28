Genk – Lech Poznań: gdzie oglądać?
KRC Genk i Lech Poznań to ekipy, które są aktualnie w różnych momentach rywalizacji. Belgowie mogą pochwalić się dwoma z rzędu zwycięstwami. Z kolei Kolejorz jest bez wygranej od czterech spotkań.
Obie ekipy do czwartkowej potyczki przystąpią po pauzie w trakcie minionego weekendu. Genk jednocześnie tydzień temu wykonał milowy krok w kierunku awansu do fazy ligowej Ligi Europy, pokonując wysoko mistrza Polski (5:1).
Genk – Lech Poznań: transmisja w TV
Czwartkowe starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkanie Genk – Lech Poznań będzie emitowana od godziny 20:00 na antenie TVP 3. Rywalizację skomentują Hubert Bugaj i Michał Zachodny.
Genk – Lech Poznań: transmisja online
Rywalizacja z Belgii będzie do obejrzenia również w internecie. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych czy na Smart TV.
Genk – Lech Poznań: kto wygra?
Genk – Lech Poznań: kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Genk kształtuje się na poziomie 1.41. Remis oszacowano na 5.60. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Lecha oszacowano na 7.90 i to najmniej prawdopodobny wariant według bukmacherów.
