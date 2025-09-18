Gdzie oglądać mecz Newcastle – Barcelona? Transmisja TV i stream online (18.09.2025)

16:24, 18. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

W czwartek (18 września) FC Barcelona zagra na wyjeździe z Newcastle United w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online w internecie. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Newcastle – FC Barcelona: gdzie oglądać?

Mecz Newcastle United z FC Barceloną można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, ale również w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Canal+ Online. Teraz trzymiesięczny dostęp do usługi online można uzyskać na atrakcyjnych warunkach dzięki ofercie bukmachera Superbet.

Canal+ Online ZA DARMO na 90 dni od Superbet! Odbierz Voucher i oglądaj LIGĘ MISTRZÓW!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher Superbet na Ligę Mistrzów?

Aby obejrzeć FC Barcelona – Newcastle w Canal+ Online za darmo, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

  • Zarejestruj się w Superbet, wpisując kod promocyjny GOAL (oferta obowiązuje od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów)
  • Wpłać minimum 40 zł i postaw pierwszy zakład
  • Zweryfikuj konto
  • Odbierz voucher Canal+ Online, który daje 90 dni darmowego dostępu do transmisji Ligi Mistrzów
  • Pamiętaj, aby w Canal+ i Superbet podać ten sam numer telefonu
FC Barcelona – Newcastle: transmisja TV

Spotkanie Barcelony z Newcastle w Lidze Mistrzów pokaże CANAL+ Extra 1. Kanał transmituje mecz w jakości HD z polskim komentarzem. Aby uzyskać dostęp, należy wykupić odpowiedni pakiet sportowy u swojego operatora – ceny zaczynają się od ok. 65 zł miesięcznie.

FC Barcelona – Newcastle: stream online

Legalny stream dostępny będzie na platformie Canal+ Online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Kto wygra mecz?

  • Barcelona
  • Newcastle
  • Będzie remis
  • Barcelona 60%
  • Newcastle 40%
  • Będzie remis 0%

5+ Votes

O której mecz Newcastle – Barcelona?

Mecz Newcastle – Barcelona w Lidze Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać mecz Newcastle – Barcelona?

Mecz Newcastle – Barcelona można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz online w serwisie streamingowym CANAL+.