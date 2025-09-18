W czwartek (18 września) FC Barcelona zagra na wyjeździe z Newcastle United w ramach fazy ligowej Ligi Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i online w internecie. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Obserwuj nas w

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Newcastle – FC Barcelona: gdzie oglądać?

Mecz Newcastle United z FC Barceloną można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, ale również w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Canal+ Online. Teraz trzymiesięczny dostęp do usługi online można uzyskać na atrakcyjnych warunkach dzięki ofercie bukmachera Superbet.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher Superbet na Ligę Mistrzów?

Aby obejrzeć FC Barcelona – Newcastle w Canal+ Online za darmo, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:

Zarejestruj się w Superbet, wpisując kod promocyjny GOAL (oferta obowiązuje od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów)

(oferta obowiązuje od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów) Wpłać minimum 40 zł i postaw pierwszy zakład

i postaw pierwszy zakład Zweryfikuj konto

Odbierz voucher Canal+ Online, który daje 90 dni darmowego dostępu do transmisji Ligi Mistrzów

do transmisji Ligi Mistrzów Pamiętaj, aby w Canal+ i Superbet podać ten sam numer telefonu

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Newcastle: transmisja TV

Spotkanie Barcelony z Newcastle w Lidze Mistrzów pokaże CANAL+ Extra 1. Kanał transmituje mecz w jakości HD z polskim komentarzem. Aby uzyskać dostęp, należy wykupić odpowiedni pakiet sportowy u swojego operatora – ceny zaczynają się od ok. 65 zł miesięcznie.

FC Barcelona – Newcastle: stream online

Legalny stream dostępny będzie na platformie Canal+ Online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.

Cała Liga Mistrzów w Canal Plus

W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Reklama

Kto wygra mecz? Barcelona

Newcastle

Będzie remis Barcelona 60%

Newcastle 40%

Będzie remis 0% 5+ Votes