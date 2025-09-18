Newcastle – FC Barcelona: gdzie oglądać?
Mecz Newcastle United z FC Barceloną można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, ale również w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Canal+ Online. Teraz trzymiesięczny dostęp do usługi online można uzyskać na atrakcyjnych warunkach dzięki ofercie bukmachera Superbet.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher Superbet na Ligę Mistrzów?
Aby obejrzeć FC Barcelona – Newcastle w Canal+ Online za darmo, wystarczy wykonać kilka prostych kroków:
- Zarejestruj się w Superbet, wpisując kod promocyjny GOAL (oferta obowiązuje od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów)
- Wpłać minimum 40 zł i postaw pierwszy zakład
- Zweryfikuj konto
- Odbierz voucher Canal+ Online, który daje 90 dni darmowego dostępu do transmisji Ligi Mistrzów
- Pamiętaj, aby w Canal+ i Superbet podać ten sam numer telefonu
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
FC Barcelona – Newcastle: transmisja TV
Spotkanie Barcelony z Newcastle w Lidze Mistrzów pokaże CANAL+ Extra 1. Kanał transmituje mecz w jakości HD z polskim komentarzem. Aby uzyskać dostęp, należy wykupić odpowiedni pakiet sportowy u swojego operatora – ceny zaczynają się od ok. 65 zł miesięcznie.
FC Barcelona – Newcastle: stream online
Legalny stream dostępny będzie na platformie Canal+ Online. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Kto wygra mecz?
- Barcelona 60%
- Newcastle 40%
- Będzie remis 0%
5+ Votes
Mecz Newcastle – Barcelona w Lidze Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00.
Mecz Newcastle – Barcelona można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz online w serwisie streamingowym CANAL+.