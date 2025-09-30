Galatasaray – Liverpool: Gdzie oglądać?
W 2. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zaplanowano turecko-angielską rywalizację Galatasaray – Liverpool. Za niekwestionowanego rywala uchodzi zespół gości, który typowany jest nawet na końcowego triumfatora tych elitarnych rozgrywek. Gospodarze imponują formą na krajowym podwórku, ale na arenie międzynarodowej dotychczas nie idzie im dobrze. Wtorkowy pojedynek to idealna okazja na przełamanie.
Sprawdź zapowiedź meczu Galatasaray – Liverpool
Galatasaray – Liverpool: Transmisja TV
Spotkanie Galatasaray – Liverpool będzie dostępne w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 we wtorek 30 września 2025 roku. Starcie to skomentują Bartosz Gleń i Kamil Kosowski.
Galatasaray – Liverpool: Stream online
Mecz pomiędzy Galatasaray a Liverpoolem będzie można oglądać online w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na stronie i aplikacji sport.tvp.pl. Pakiet „Super Sport” kosztuje standardowo 65 zł miesięcznie, obejmując wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz m.in. La Ligę, Premier League i Ekstraklasę.
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Galatasaray 11%
- Remis 0%
- Wygrana Liverpoolu 89%
9+ Votes
