Galatasaray SK – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (30.09.2025)

22:55, 29. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Galatasaray SK - Liverpool FC: typy i kursy na mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów. Sprawdź naszą zapowiedź turecko-angielskiego spotkania.

Mauro Icardi
PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Galatasaray – Liverpool, typy bukmacherskie

We wtorek ponownie będziemy mogli cieszyć się rozgrywkami Ligi Mistrzów. Tego wieczoru zaprezentują się Galatasaray i Liverpool, czyli krajowi potentaci w swoich krajowych rozgrywkach. Po obu stronach nie powinno zabraknąć sporej piłkarskiej jakości, a także woli zwycięstwa. Turcy polegli w pierwszej kolejce, więc wciąż czekają na pierwsze punkty w tej edycji Ligi Mistrzów. Co innego zespół gości, który liczy na drugie zwycięstwo. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Superbet
1,44
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do Superbet
*Kursy z 29.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Galatasaray – Liverpool, ostatnie wyniki

Zawodnicy Galatasaray zmierzają po mistrzostwo Turcji. Po siedmiu kolejkach nie znalazł się żaden zespół, który w meczu z nimi zdołałby zdobyć choćby punkt. Komplet siedmiu zwycięstw i 21 punktów pozwala drużynie Galatasaray mieć aż sześć oczek przewagi na lokalnym przeciwnikiem, Fenerbahce.

Wiele dobrego można mówić także o formie Liverpoolu. The Reds podobnie jak swój najbliższy przeciwnik, jeszcze do niedawna mieli komplet zwycięstw w rozgrywkach ligowych. Passę pięciu kolejnych triumfów przerwało jednak Crystal Palace. Mimo tego Liverpool przewodzi w tabeli Premier League, chociaż przewaga nad Arsenalem stopniała do dwóch oczek.

Galatasaray – Liverpool, historia

Kluby te nie grały ze sobą blisko dwie dekady, bo od sezonu 2006/2007. Wówczas kluczem do zwycięstwa okazał się atut własnego boiska. Na stadionie w Stambule 3:2 wygrali piłkarze Galatasaray. Maksymalnie z gry przed własnymi kibicami skorzystali też gracze Liverpoolu, którzy również zwyciężyli na Anfield 3:2.

Galatasaray – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrza Anglii, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie około 1.62. W przypadku zwycięstwa Galatasaray współczynnik sięga nawet 4.42. Kursy na remis są niewiele niższe.

Galatasaray Stambuł
Remis
Liverpool FC
4.40
4.30
1.65
4.40
4.55
1.66
4.40
4.40
1.64
4.42
4.42
1.62
4.42
4.55
1.66
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2025 22:39.

Galatasaray – Liverpool, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Galatasaray
  • Remis
  • Wygrana Liverpoolu
  • Wygrana Galatasaray 0%
  • Remis 0%
  • Wygrana Liverpoolu 100%

1+ Votes

Galatasaray – Liverpool, przewidywane składy

Galatasaray – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie Galatasaray – Liverpool w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.

