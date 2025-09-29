Galatasaray – Liverpool, typy bukmacherskie
We wtorek ponownie będziemy mogli cieszyć się rozgrywkami Ligi Mistrzów. Tego wieczoru zaprezentują się Galatasaray i Liverpool, czyli krajowi potentaci w swoich krajowych rozgrywkach. Po obu stronach nie powinno zabraknąć sporej piłkarskiej jakości, a także woli zwycięstwa. Turcy polegli w pierwszej kolejce, więc wciąż czekają na pierwsze punkty w tej edycji Ligi Mistrzów. Co innego zespół gości, który liczy na drugie zwycięstwo. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Galatasaray – Liverpool, ostatnie wyniki
Zawodnicy Galatasaray zmierzają po mistrzostwo Turcji. Po siedmiu kolejkach nie znalazł się żaden zespół, który w meczu z nimi zdołałby zdobyć choćby punkt. Komplet siedmiu zwycięstw i 21 punktów pozwala drużynie Galatasaray mieć aż sześć oczek przewagi na lokalnym przeciwnikiem, Fenerbahce.
Wiele dobrego można mówić także o formie Liverpoolu. The Reds podobnie jak swój najbliższy przeciwnik, jeszcze do niedawna mieli komplet zwycięstw w rozgrywkach ligowych. Passę pięciu kolejnych triumfów przerwało jednak Crystal Palace. Mimo tego Liverpool przewodzi w tabeli Premier League, chociaż przewaga nad Arsenalem stopniała do dwóch oczek.
Galatasaray – Liverpool, historia
Kluby te nie grały ze sobą blisko dwie dekady, bo od sezonu 2006/2007. Wówczas kluczem do zwycięstwa okazał się atut własnego boiska. Na stadionie w Stambule 3:2 wygrali piłkarze Galatasaray. Maksymalnie z gry przed własnymi kibicami skorzystali też gracze Liverpoolu, którzy również zwyciężyli na Anfield 3:2.
Galatasaray – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrza Anglii, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie około 1.62. W przypadku zwycięstwa Galatasaray współczynnik sięga nawet 4.42. Kursy na remis są niewiele niższe.
Galatasaray – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Galatasaray 0%
- Remis 0%
- Wygrana Liverpoolu 100%
1+ Votes
Galatasaray – Liverpool, przewidywane składy
|3Metehan Baltaci
|4Ismail Jakobs
|8Gabriel Sara
|12Batuhan Sen
|18Berkan Kutlu
|19Gunay Guvenc
|21Ahmed Kutucu
|23Kaan Ayhan
|30Yusuf Demir
|45Victor Osimhen
|68Furkan Koçak
|90Wilfried Singo
|91Arda Unyay
|99Mario Lemina
|2Joe Gomez
|3Wataru Endo
|6Milos Kerkez
|9Alexander Isak
|10Alexis Mac Allister
|12Conor Bradley
|17Curtis Jones
|25Giorgi Mamardashvili
|28Freddie Woodman
|73Rio Ngumoha
Galatasaray – Liverpool, transmisja meczu
Spotkanie Galatasaray – Liverpool w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.
Cała Liga Mistrzów w Canal Plus
W sezonie 2025/26 wszystkie mecze Ligi Mistrzów będą transmitowane na platformie Canal Plus. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.