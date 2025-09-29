PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Galatasaray – Liverpool, typy bukmacherskie

We wtorek ponownie będziemy mogli cieszyć się rozgrywkami Ligi Mistrzów. Tego wieczoru zaprezentują się Galatasaray i Liverpool, czyli krajowi potentaci w swoich krajowych rozgrywkach. Po obu stronach nie powinno zabraknąć sporej piłkarskiej jakości, a także woli zwycięstwa. Turcy polegli w pierwszej kolejce, więc wciąż czekają na pierwsze punkty w tej edycji Ligi Mistrzów. Co innego zespół gości, który liczy na drugie zwycięstwo. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Galatasaray – Liverpool, ostatnie wyniki

Zawodnicy Galatasaray zmierzają po mistrzostwo Turcji. Po siedmiu kolejkach nie znalazł się żaden zespół, który w meczu z nimi zdołałby zdobyć choćby punkt. Komplet siedmiu zwycięstw i 21 punktów pozwala drużynie Galatasaray mieć aż sześć oczek przewagi na lokalnym przeciwnikiem, Fenerbahce.

Wiele dobrego można mówić także o formie Liverpoolu. The Reds podobnie jak swój najbliższy przeciwnik, jeszcze do niedawna mieli komplet zwycięstw w rozgrywkach ligowych. Passę pięciu kolejnych triumfów przerwało jednak Crystal Palace. Mimo tego Liverpool przewodzi w tabeli Premier League, chociaż przewaga nad Arsenalem stopniała do dwóch oczek.

Galatasaray – Liverpool, historia

Kluby te nie grały ze sobą blisko dwie dekady, bo od sezonu 2006/2007. Wówczas kluczem do zwycięstwa okazał się atut własnego boiska. Na stadionie w Stambule 3:2 wygrali piłkarze Galatasaray. Maksymalnie z gry przed własnymi kibicami skorzystali też gracze Liverpoolu, którzy również zwyciężyli na Anfield 3:2.

Galatasaray – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Liverpool. Jeśli rozważasz typ na wygraną mistrza Anglii, to kurs na takie zdarzenie wynosi zaledwie około 1.62. W przypadku zwycięstwa Galatasaray współczynnik sięga nawet 4.42. Kursy na remis są niewiele niższe.

Galatasaray – Liverpool, kto wygra?

Galatasaray – Liverpool, przewidywane składy

Galatasaray – Liverpool, przewidywane składy

Galatasaray – Liverpool, transmisja meczu

Spotkanie Galatasaray – Liverpool w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już we wtorek (30 września) o godzinie 21:00.

