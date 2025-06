PressFocus Na zdjęciu: Betclic 1. Liga

Gala Betclic 1. Ligi – rozstrzygnięcie plebiscytu

W ostatni weekend poznaliśmy ostatnie rozstrzygnięcia w Betclic 1. Lidze. Do Arki Gdynia i Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, które awans do Ekstraklasy zapewniły sobie już wcześniej, po zwycięstwie w barażach dołączyła Wisła Płock. Królami strzelców rozgrywek, z 23 trafieniami na koncie, zostali Angel Rodado (Wisła Kraków) i Łukasz Zjawiński (Polonia Warszawa). Obaj znajdują się również wśród nominowanych do nagrody Piłkarza Roku na pierwszoligowych boiskach.

Nagroda w tej kategorii, ale także w kilku innych, zostanie wręczona podczas gali Betclic 1. Ligi, która odbędzie się w środę o godzinie 19:00. O rozstrzygnięciach w poszczególnych kategoriach zadecyduje głosowanie kibiców oraz członków kapituły.

Gala Betclic 1. Liga – transmisja i stream

Nagrody w plebiscycie Betclic 1. Ligi za sezon 2024/25 zostaną wręczone podczas środowej gali, która rozpocznie się o godzinie 19:00. Transmisja „na żywo” będzie dostępna na youtubowym kanale Betclic Polska i rozpocznie się o godzinie 18:30.