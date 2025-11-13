Francja – Ukraina, gdzie oglądać?
W czwartkowy wieczór odbędzie się interesujące spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Francji przed własną publicznością zmierzy się z Ukrainą. Trójkolorowi przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Islandią (2:2).
Ukraina natomiast lepiej wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Sierhija Rebrowa okazali się lepsi od Azerbejdżanu (2:1). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Francja – Ukraina, transmisja w TV
Spotkanie Francja – Ukraina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.
Francja – Ukraina, transmisja online
Rywalizację możesz również śledzić drogą internetową. Dostęp do spotkania zapewnia usługa Polsat Box Go.
Francja – Ukraina, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Francji 50%
- remisem 0%
- wygraną Ukrainy 50%
2+ Votes
Francja – Ukraina, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Francja. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Ukrainy natomiast sięga nawet 17.0.
Mecz odbędzie się już w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45.
