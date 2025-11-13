Francja – Ukraina: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.11.2025)

18:37, 13. listopada 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Francja i Ukraina w czwartek zmierzą się w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Ukraina, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór odbędzie się interesujące spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Francji przed własną publicznością zmierzy się z Ukrainą. Trójkolorowi przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Islandią (2:2).

Ukraina natomiast lepiej wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Sierhija Rebrowa okazali się lepsi od Azerbejdżanu (2:1). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Francja – Ukraina, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Ukraina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.

Francja – Ukraina, transmisja online

Rywalizację możesz również śledzić drogą internetową. Dostęp do spotkania zapewnia usługa Polsat Box Go.

Francja – Ukraina, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Francji
  • remisem
  • wygraną Ukrainy
  • wygraną Francji 50%
  • remisem 0%
  • wygraną Ukrainy 50%

2+ Votes

Francja – Ukraina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Francja. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Ukrainy natomiast sięga nawet 17.0.

Francja
Ukraina
Kursy nie są obecnie dostępne.
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2025 17:26.
Gdzie oglądać spotkanie Francja – Ukraina?

Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się mecz Francja – Ukraina?

Mecz odbędzie się już w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.