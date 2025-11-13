Francja i Ukraina w czwartek zmierzą się w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Ukraina, gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór odbędzie się interesujące spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. A w nim reprezentacja Francji przed własną publicznością zmierzy się z Ukrainą. Trójkolorowi przystąpią do tej rywalizacji po remisie z Islandią (2:2).

Ukraina natomiast lepiej wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Sierhija Rebrowa okazali się lepsi od Azerbejdżanu (2:1). Nadchodząca rywalizacja na Parc des Princes zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Francja – Ukraina, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Ukraina obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport 1.

Francja – Ukraina, transmisja online

Rywalizację możesz również śledzić drogą internetową. Dostęp do spotkania zapewnia usługa Polsat Box Go.

Francja – Ukraina, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem czwartkowej rywalizacji jest Francja. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.18. W przypadku zwycięstwa Ukrainy natomiast sięga nawet 17.0.

Francja Ukraina Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2025 17:26 .

Gdzie oglądać spotkanie Francja – Ukraina? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport 1, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Francja – Ukraina? Mecz odbędzie się już w czwartek (13 listopada) o godzinie 20:45.

