Finał Superpucharu Hiszpanii 2026: gdzie oglądać? Transmisja TV i online

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026: gdzie oglądać?

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, bo w meczu o trofeum zmierzą się FC Barcelona i Real Madryt. To pierwsze El Clasico w nowym roku, rozegrane na neutralnym terenie w Arabii Saudyjskiej. Spotkanie będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i online, w tym także w darmowym streamie.

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026: transmisja TV

Telewizyjną transmisję finału Superpucharu Hiszpanii 2026 przeprowadzi stacja Eleven Sports. Mecz FC Barcelona – Real Madryt będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Początek spotkania zaplanowano na niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 20:00.

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026: transmisja online i za darmo

Finałowe El Clasico można obejrzeć także online, w tym w darmowej transmisji dostępnej w STS TV. To legalna usługa bukmachera, która udostępnia stream po spełnieniu prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł Przejdź do zakładki „Zakłady live” i wybierz mecz Barcelona – Real Madryt

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026: kiedy i o której?

Finał Superpucharu Hiszpanii 2026 pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt zostanie rozegrany w niedzielę, 11 stycznia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. Areną meczu będzie King Abdullah Sports City w Dżuddzie.

