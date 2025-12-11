Noah – Legia, gdzie oglądać?
Legia Warszawa to jeden z czterech polskich reprezentantów w tym sezonie Ligi Konferencji. Uwzględniając wszystkie polskie kluby, stołeczny zespół ma najmniej zdobytych punktów. To powoduje, że warszawianie nie mogą sobie już pozwolić na wpadki. Legia potrzebuje pokonać armeńskiego przeciwnika, który wcale nie musi okazać się łatwym oponentem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Noah – Legia
Noah – Legia, transmisja w TV
Spotkanie Noah – Legia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.
Noah – Legia, transmisja online
Mecz 5. kolejki Ligi Konferencji z udziałem Noah i Legii będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze Polsat Box Go.
Noah – Legia, kto wygra?
Noah – Legia, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy nie przewidują, że któraś ze stron zdominuje czwartkowe spotkania. Minimalnie wyżej eksperci cenią Noah, stąd kurs 2.87 na wygraną tej drużyny. Trzy punkty dla Legii wyceniono współczynnikiem 2.45. Z kolei kurs na remis to 3.40.
Mecz odbędzie się już w czwartek (11 grudnia) o godzinie 18:45.
