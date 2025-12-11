FC Noah - Legia Warszawa: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (11 grudnia) mecz 5. kolejki Ligi Konferencji.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Noah – Legia, gdzie oglądać?

Legia Warszawa to jeden z czterech polskich reprezentantów w tym sezonie Ligi Konferencji. Uwzględniając wszystkie polskie kluby, stołeczny zespół ma najmniej zdobytych punktów. To powoduje, że warszawianie nie mogą sobie już pozwolić na wpadki. Legia potrzebuje pokonać armeńskiego przeciwnika, który wcale nie musi okazać się łatwym oponentem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Noah – Legia, transmisja w TV

Spotkanie Noah – Legia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Noah – Legia, transmisja online

Mecz 5. kolejki Ligi Konferencji z udziałem Noah i Legii będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze Polsat Box Go.

Noah – Legia, kto wygra?

Noah – Legia, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie przewidują, że któraś ze stron zdominuje czwartkowe spotkania. Minimalnie wyżej eksperci cenią Noah, stąd kurs 2.87 na wygraną tej drużyny. Trzy punkty dla Legii wyceniono współczynnikiem 2.45. Z kolei kurs na remis to 3.40.

FC Noah Legia Warszawa 2.87 3.40 2.45 Odds are subject to change. Last updated 11 grudnia 2025 11:24

Gdzie oglądać mecz Noah – Legia? Starcie Noah – Legia będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Noah – Legia? Mecz odbędzie się już w czwartek (11 grudnia) o godzinie 18:45.

