FC Noah – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (11.12.2025)

Noah – Legia: typy bukmacherskie

Faza ligowa Ligi Konferencji powoli zmierza do końca. W 5. kolejce na Vazgen Sargsyan Republican Stadium w Erywaniu zagrają ze sobą FC Noah i Legia Warszawa. Obie drużyny rywalizują o znalezienie się w TOP24 tabeli, które daje prawo dalszej gry w rozgrywkach na wiosnę. Bliżej tego są gospodarze z Armenii, którzy zdobyli dotychczas pięć punktów. Dwa oczka mniej mają przyjezdni z Warszawy. Polski zespół nie może pozwolić sobie na porażkę, jeżeli chce podtrzymać swoją szansę na dalszą grę w Europie. Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Noah – Legia: ostatnie wyniki

W dziesięciozespołowej lidze armeńskiej rozegrano dotychczas 15 kolejek. Noah legitymuje się bilansem 6-5-3, co przełożyło się na 23 zdobyte punkty. Trener Sandro Perkovic nie może być jednak zadowolony, ponieważ prowadzony przez niego zespół zajmuje dopiero piąte miejsce w lidze. Liderujący Ararat-Armenia zgromadził aż 11 oczek więcej. Dystans ten zwiększył się w ostatnich tygodniach, podczas których dyspozycja ekipy w Erywania była mocno przeciętna. Noah po raz ostatni z kompletu punktów cieszyło się 27 października.

Jeszcze dłużej na pokonanie rywala czeka Legia. Sztuka ta udała jej się 23 października z Szachtarem Donieck (2:1), kiedy stołeczny zespół prowadził jeszcze niepracujący już w Warszawie, Edward Iordanescu. Tymczasowo jego obowiązki przejął Inaki Astiz. Bilans Legii za jego kadencji to zero zwycięstw, trzy remisy i cztery porażki. W miniony weekend warszawianie nie sprostali w Gliwicach Piastowi. Porażka 0:2 spowodowała, że Legia zajmuje pierwsze spadkowe miejsce w tabeli.

Noah – Legia: historia

Kluby te nie grały nigdy ze sobą, zatem ich czwartkowa konfrontacja będzie pierwszą w historii.

Noah – Legia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie wskazują jednoznacznego faworyta w czwartkowej potyczce. Bardziej prawdopodobne zdaniem ekspertów jest zwycięstwo Legii Warszawa. Taki scenariusz możesz zagrać po kursie 2.45. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Noah, to kurs na to wynosi 2.87. Remis wyceniono współczynnikiem 3.40.

Noah – Legia: kto wygra?

Noah – Legia: przewidywane składy

Noah: Fayulu – Boakye, Muradyan, Saintini, Sualehe, Eteki, Thorarinsson, Grgić, Sangare, Ferreira, Mulahusejnović

Legia: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Reca – Augustyniak – Urbański, Stojanović, Arreiol, Krasniqi – Colak

Noah – Legia: transmisja meczu

Mecz Noah – Legia odbędzie się w czwartek (11 grudnia) o godzinie 18:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze polsatboxgo.pl.

