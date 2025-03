Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Real Sociedad, gdzie oglądać?

FC Barcelona zagra w niedzielę o szóste ligowe zwycięstwo z rzędu. Podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się przed własną publicznością z Realem Sociedad, mając szansę na odskoczenie rywalom w tabeli La Liga. Duma Katalonii może uzyskać trzypunktową przewagę nad Realem Madryt, który w sobotę przegrał swoje spotkanie.

Gospodarze są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania. Dla Barcelony będzie to również okazja do wzięcia rewanżu za niespodziewaną porażkę w pierwszej rundzie. Wówczas Real Sociedad wygrał u siebie skromnie 1:0. To jedna z pięciu ligowych porażek Barcelony w tym sezonie. Niedzielne spotkanie będzie pokazywane zarówno w telewizji, jak i online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Real Sociedad, transmisja w TV

Mecz FC Barcelona – Real Sociedad rozegrany zostanie w niedzielę (2 marca) o godzinie 16:15. W telewizji transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak.

FC Barcelona – Real Sociedad, transmisja za darmo

Niedzielne spotkanie Barcelony z Realem Sociedad można oglądać także za darmo korzystając z platformy STS TV. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby uzyskać dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Real Sociedad zostanie odblokowany. Przejdź do sekcji “zakłady live” i wybierz ten mecz

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bonus 300 zł za zwycięstwo Barcy i 50 zł za bramki Lewandowskiego z kodem GOAL

Niezwykle atrakcyjną promocję przygotował na niedzielne spotkanie Barcelony Superbet. Bukmacher oferuje możliwość zagrania zakładu na zwycięstwo Barcy po kursie 150 i zgarnięcie dzięki temu 300 zł bonusu. Dodatkowo dorzuci 50 zł za każdego gola zdobytego przez Lewandowskiego. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na wygraną Barcelony w meczu z Realem Sociedad Jeżeli Barcelona odniesie zwycięstwo, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 300 zł oraz dodatkowo 50 zł za każdą bramkę Lewandowskiego

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

FC Barcelona – Real Sociedad, transmisja online

Rywalizację w hiszpańskiej La Lidze można śledzić również na platformie CANAL+ online. Obejmujący wszystkie kanały CANAL+ pakiet Super Sport kosztuje obecnie 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Aby obejrzeć mecz Barcelony z Realem Sociedad trzeba również dobrać paczkę z kanałami Eleven Sports, która kosztuje 10 zł. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

FC Barcelona – Real Sociedad, kto wygra?

Jak zakończy się niedzielny mecz La Liga? wygra Barcelona

będzie remis

wygra Real Sociedad wygra Barcelona

będzie remis

wygra Real Sociedad 0 Votes

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Real Sociedad? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Real Sociedad? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (2 marca) o godzinie 16:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.