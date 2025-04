fot. PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Everton – Manchester City: gdzie oglądać?

Everton i Manchester City na sześć kolejek przed końcem sezonu w Premier League mają zupełnie inną sytuację. The Toffees praktycznie już zakończyli rozgrywki, bo ekipie z Goodison Park nie grozi spadek, ale też i europejskie puchary. Everton po prostu walczy o jak najwyższą pozycję. Obywatele natomiast rywalizują o to, aby zapewnić sobie miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Man City podejdzie do potyczki po wygranej nad Crystal Palace (5:2). Z kolei ekipa Davida Moyesa pokonała ostatnio Nottingham Forrest (1:0).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Everton – Manchester City: transmisja TV

Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Everton – Manchester City zacznie się o godzinie 16:00. Będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport.

Everton – Manchester City: transmisja online

Potyczka na Goodison Park będzie do obejrzenia również w internecie. Dostęp do transmisji ze spotkania będzie dostępny na platformach streamingowych CANAL+ i Viaplay. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także na Smart TV.

Kurs 100 na zwycięstwo bramkę Manchesteru City

Superbet przygotował specjalną ofertę na sobotni mecz. Osoby, które zarejestrują konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymają możliwość zagrania zakładu na choćby jednego gola Manchesteru City po kursie 100. Stawiając taki zakład za zaledwie 2 zł można zgarnąć 200 zł bonusu. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku). Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na gola Manchesteru City w mecz z Evertonem Jeżeli Manchester City zdobędzie bramkę, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 200 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Everton – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Evertonu

wygraną Manchesteru City

remisem wygraną Evertonu

wygraną Manchesteru City

remisem 0 Votes

Everton – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo The Reds kształtuje się na poziomie 1.32.

Everton Manchester City 3.90 3.75 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2025 10:02 .

Gdzie obejrzeć mecz Everton – Manchester City? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz na platformach streamingowych CANAL+ i Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Everton – Manchester City? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (19 kwietnia) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.