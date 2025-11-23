Elche – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Elche – Real Madryt: gdzie oglądać?
Mecz Elche – Real Madryt w 13. kolejce La Liga możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja udostępniana przez bukmachera STS, który pozwala oglądać spotkania ligi hiszpańskiej po szybkiej rejestracji i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.
Elche – Real Madryt: transmisja TV
Spotkanie Elche – Real Madryt odbędzie się w niedzielę, 23 listopada 2025 roku o godzinie 21:00. Mecz pokaże w telewizji stacja Canal+ Sport.
Elche – Real Madryt: stream online
Stream online z meczu będzie dostępny w serwisie Canal+ Online oraz u operatorów oferujących Canal+ w pakietach streamingowych. Ponadto spotkanie można obejrzeć za darmo w STS TV po rejestracji z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł.
Mecz odbędzie się w niedzielę, 23 listopada 2025 roku o godzinie 21:00.
