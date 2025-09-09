Ekwador – Argentyna: czy jest transmisja? (10.09.2025)

Ekwador - Argentyna: czy jest transmisja? W środową noc czasu polskiego swoje spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata rozegrają obrońcy tytułu. Sprawdź, czy jest w Polsce dostępna transmisja meczu Ekwador - Argentyna.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Ekwador – Argentyna, gdzie oglądać?

W środową nos czasu polskiego odbędzie się interesujące spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata w Ameryce Południowej. A w nim reprezentacja Argentyny zmierzy się na wyjeździe z Ekwadorem. Obrońcy tytułu przystąpią do tego meczu po zwycięstwie nad Wenezuelą (3:0).

Ekwador natomiast nie zachwyca swoimi meczami. Gospodarze środowego pojedynku bezbramkowo zremisowali aż cztery ostatnie starcia. Miejmy nadzieję, że teraz ta passa zostanie przełamana. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się bardzo interesująco.

Ekwador – Argentyna, transmisja w TV

Spotkanie Ekwador – Argentyna nie będzie transmitowane w polskiej telewizji.

Ekwador – Argentyna, transmisja online

Nadchodząca rywalizacja nie będzie również transmitowana w Polsce drogą online.

Ekwador – Argentyna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ekwadoru

remisem

wygraną Argentyny wygraną Ekwadoru 17%

remisem 0%

wygraną Argentyny 83% 12+ Votes

Ekwador – Argentyna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest reprezentacja Argentyny. Jeśli rozważasz typ na wygraną obecnych mistrzów świata, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Ekwadoru natomiast oscyluje w okolicach 3.40.

Ekwador Argentyna 3.40 2.60 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 11:15 .

Gdzie oglądać mecz Ekwador – Argentyna? Spotkanie nie będzie transmitowane zarówno w polskiej telewizji jak i drogą online. Kiedy odbędzie się mecz Ekwador – Argentyna? Mecz odbędzie się już w środę (10 września) o godzinie 1:00 czasu polskiego.

