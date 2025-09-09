Ekwador – Argentyna: czy jest transmisja? (10.09.2025)

Ekwador – Argentyna, gdzie oglądać?
W środową nos czasu polskiego odbędzie się interesujące spotkanie w ramach eliminacji mistrzostw świata w Ameryce Południowej. A w nim reprezentacja Argentyny zmierzy się na wyjeździe z Ekwadorem. Obrońcy tytułu przystąpią do tego meczu po zwycięstwie nad Wenezuelą (3:0).
Ekwador natomiast nie zachwyca swoimi meczami. Gospodarze środowego pojedynku bezbramkowo zremisowali aż cztery ostatnie starcia. Miejmy nadzieję, że teraz ta passa zostanie przełamana. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się bardzo interesująco.
Ekwador – Argentyna, transmisja w TV
Spotkanie Ekwador – Argentyna nie będzie transmitowane w polskiej telewizji.
Ekwador – Argentyna, transmisja online
Nadchodząca rywalizacja nie będzie również transmitowana w Polsce drogą online.
Ekwador – Argentyna, kto wygra?
Ekwador – Argentyna, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem środowej rywalizacji jest reprezentacja Argentyny. Jeśli rozważasz typ na wygraną obecnych mistrzów świata, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.65. W przypadku zwycięstwa Ekwadoru natomiast oscyluje w okolicach 3.40.
Mecz odbędzie się już w środę (10 września) o godzinie 1:00 czasu polskiego.
