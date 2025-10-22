Eintracht Frankfurt – Liverpool FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (22.10.2025)

Eintracht Frankfurt - Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (22 października) mecz 3. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Eintracht – Liverpool: gdzie oglądać?

W jednym ze środowych meczów 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA dojdzie do rywalizacji przedstawiciela Bundesligi z reprezentantem Premier League. O sprawienie niespodzianki przed własną publicznością postara się Eintracht Frankfurt, który podejmie na Deutsche Bank Park Liverpool. Obie drużyny nie imponują ostatnio formą piłkarską, co może sprzyjać niespodziewanym rozstrzygnięciom. Gdzie oglądać ten mecz?

Eintracht – Liverpool: transmisja TV

Zaplanowany na środę (22 października) mecz z udziałem Eintrachtu i Liverpoolu rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 2. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Eintracht – Liverpool: stream online

Środowy mecz Eintracht Frankfurt- Liverpool będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Eintracht – Liverpool: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherów wskazują, że nie należy spodziewać się w środę scenariusza zakładającego wygraną Eintrachtu Frankfurt. Współczynnik na takie zdarzenie to 4.90. Liverpool mimo problemów z formą typowany jest na zwycięzcę tej niemiecko-angielskiej konfrontacji, o czym świadczyć ma kurs 1.60. Współczynnik na remis to 4.55.

Eintracht Frankfurt Liverpool FC 4.90 4.70 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2025 10:25 .

Kiedy odbędzie się mecz Eintracht – Liverpool? Zaplanowany na środę (22 października) mecz Eintracht – Liverpool rozpocznie się o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Eintracht – Liverpool? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 2, a także online w Canal+ Online.

