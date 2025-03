Eintracht – Bayer: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (01.03.2025)

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Grimaldo

Eintracht – Bayer, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen ma chrapkę na obronę mistrzowskiego tytułu, ale uchodzi to za bardzo trudne zadanie. Bayern Monachium w tym sezonie radzi sobie znacznie lepiej i ma bezpieczną przewagę w tabeli. W sobotę Aptekarzy czeka wymagająca rywalizacja, bowiem na wyjeździe zagrają z Eintrachtem Frankfurt, który w tabeli Bundesligi zajmuje najniższy stopień podium.

Eintracht – Bayer, transmisja TV

Mecz Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen rozpocznie się o godzinie 18:30. Można go oglądać w tradycyjnej telewizji na kanale Eleven Sports 2. Ponadto transmisję zapewnia platforma streamingowa Viaplay.

Eintracht – Bayer, transmisja online

Sobotnią rywalizację można śledzić również w internecie dzięki usłudze STS TV. Poniżej instrukcja jak odblokować dostęp do meczu na żywo.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji meczu Eintracht – Bayer zostanie odblokowany

Eintracht – Bayer, kto wygra?

Eintracht – Bayer, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – wyraźnym faworytem sobotniego meczu jest Bayer Leverkusen. Kurs na wygraną gości wynosi 1.80. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt jest to 4.40. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2025 10:13 .

Gdzie oglądać mecz Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen? Mecz można śledzić w telewizji na kanale Eleven Sports 2, na platformie Viaplay oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen? Mecz Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen rozpocznie się w sobotę (1 marca) o godzinie 18:30.

