Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Nicolas Jackson

Djurgarden – Chelsea: gdzie oglądać?

Obecność Djurgarden w półfinale Ligi Konferencji to spore zaskoczenie dla wielu ekspertów. W drodze do 1/2 finału wyeliminowali takich rywali jak Rapid Wiedeń i Pafos. Fazę ligową zakończyli na 5. miejscu, dzięki czemu uniknęli gry w rundzie play-off. Z kolei Chelsea miała znacznie trudniejszą drogę do najlepszej czwórki. The Blues musieli zmierzyć się z Kopenhagą i Legią Warszawa. Co ciekawe w rewanżu z Wojskowymi na własnym stadionie przegrali (1:2). W tym dwumeczu będą zdecydowanym faworytem ze względu na różnicę klas.

Djurgarden – Chelsea: transmisja w TV

Mecz Djurgarden – Chelsea odbędzie się w czwartek (1 maja) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 3.

Djurgarden – Chelsea: transmisja online

Czwartkową rywalizację na stadionie w Sztokholmie pomiędzy Djurgarden a Chelsea można śledzić także w internecie. Wystarczy wykupić dostęp do meczu w usłudze Polsat Box Go.

Bonus 199 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Djurgarden – Chelsea

Typując zwycięzcę meczu Djurgarden – Chelsea w STS można otrzymać extra bonus 199 zł. Wystarczy do tego zakład postawiony za 2 zł. Promocja obowiązuje po rejestracji konta z kodem promocyjnym GOALPROMO. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jej szczegóły.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOALPROMO (z tego linku), akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon SOLO lub AKO za 2 zł obejmujący typ na zwycięzcę meczu Djurdarden – Chelsea Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowy bonus 199 zł

Djurgarden – Chelsea: kto wygra?

Djurgarden – Chelsea: kursy bukmacherskie

Po różnicy w kursach oferowanych na mecz Djurgarden – Chelsea wynika, że gospodarze nie mają większych szans na zwycięstwo. Dla zespołu Chelsea powrót do domu z tarczą powinien być obowiązkiem. Wygraną The Blues oszacowano z kursem 1.38, zaś zwycięstwo gospodarzy ze współczynnikiem 8.25.

Djurgarden Chelsea 8.25 5.00 1.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2025 18:34 .

Gdzie oglądać mecz Djurgarden – Chelsea? Transmisja meczu Djurgarden – Chelsea będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 3, a także w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Djurgarden – Chelsea? Mecz zostanie rozegrany w czwartek (1 maja) o godzinie 21:00 na stadionie 3Arena w Sztokholmie.

